Mbappé marca de novo, mas Real só empata com Atlético de Madrid

Real Madrid e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1, neste sábado (8), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo, no estádio Santiago Bernabéu, teve os gols marcados por Julián Álvarez e Kylian Mbappé.

Como foi o jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid?

O primeiro tempo da partida terminou com o placar mínino em vantagem para os Colochoneros, mas o jogo não foi de muitos espaços. Os dois times tiveram dificuldade para criar chances claras de gol. Tanto foi que o gol de Julián Álvarez saiu de pênalti, após falta marcada com auxílio do VAR.

A segunda etapa começou entregando o que prometia: um Real Madrid mais ousado, buscando a virada dentro de casa. O gol de Kylian Mbappé saiu logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, após rebote da finalização de Bellingham. Os Merengues seguiram pressionando, mas não conseguiram virar o placar da partida.

Com o resultado, o Real Madrid mantém a liderança de La Liga, mas deixa margem para a aproximação do Barcelona. O time catalão enfrenta o Sevilla neste domingo (9), às 17h (de Brasília), e pode ficar a apenas dois pontos (48) do Real (50), caso vença. Na segunda posição, o Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de assumir a ponta da tabela e segue na vice-colocação, com 49 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 X 1 ATLÉTICO DE MADRID

23ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, localizado em Madri, na Espanha