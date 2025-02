Martinelli, do Arsenal, deve ficar fora de jogo decisivo na Champions League

Gabriel Martinelli virou mais um problema para o Arsenal, e deve ficar fora de partida decisiva na Champions League. Segundo o jornal inglês "The Athletic", o atacante brasileiro ficará mais de um mês afastado dos gramados devido à uma lesão no tendão, sofrida no duelo contra o Newcastle, na última quarta-feira (5), pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti rebate provocações do Atlético ao Real Madrid antes de clássico

O jogador teve um problema no tendão da coxa e foi substituído por Nwaneri aos 37 minutos do primeiro tempo. O brasileiro caiu no chão e colocou a mão na parte posterior da coxa.

No mínimo, Martinelli deve ficar fora os jogos do Arsenal na Premier League contra Leicester City, West Ham United e Nottingham Forest neste mês, mas também é dúvida para os jogos de março contra Manchester United, Chelsea e nas oitavas de final da Champions League.

continua após a publicidade

O primeiro jogo do Arsenal em março será a partida de ida da Liga dos Campeões, fora de casa, contra Feyenoord, Juventus, Milan ou PSV, dependendo dos resultados da fase de playoffs e do sorteio subsequente.

Se Martinelli realmente estiver fora por “mais de um mês”, como previsto, o jogo de 4/5 de março seria cedo demais. A data mais próxima possível de retorno do antes da pausa internacional para a Data Fifa de março.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional