O Paris-Saint Germain venceu o Monaco por 4 a 1 na sexta-feira (7), no Parc des Princes, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Francês. Ousmane Dembelé, camisa 7 do PSG, marcou dois gols na vitória em casa — o 13º em 2025. Em sete partidas, o francês é o jogador com mais gols no ano.

Em duelo contra o vice-líder, Dembelé foi eleito o melhor jogador da partida contra o Monaco. Após o resultado, o PSG está com 13 pontos de vantagem no topo da tabela.

Em 2025, Dembelé marcou dois hat-tricks consecutivos, marca nunca alcançada por um jogador do PSG. O primeiro aconteceu durante o jogo contra o Stuttgart, no dia 29 de janeiro, pela última rodada da Fase de Liga da Champions League. No confronto, o francês garantiu a goleada parisiense, por 4 a 1, com dois gols no primeiro tempo e, depois, mais um para consagrar a vitória e a classificação para os playoffs do torneio continental.

Três dias depois, no dia 1º de fevereiro, mais um show para Dembélé. O atacante abriu o placar do jogo e garantiu a vitória do PSG sobre o Brest, antes mesmo do companheiro Gonçalo Ramos contribuir com mais dois tentos, e o juiz apitar o fim da partida.

Números de Dembelé em 2025

No ano, Dembelé supera nomes como Lewandowski, Rodrygo, Mbappé na artilharia de 2025. Com 13 gols em sete partidas, o ponta-direita vive a melhor fase da sua carreira; veja números da temporada abaixo ⬇️

27 jogos (21 titular) 21 gols 5 assistências 71 minutos para participar de gol 67 passes decisivos 13 grandes chances criadas 106 finalizações (52 no gol) 44 dribles certos (42%) 41% eficiência nos duelos 21 faltas sofridas 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.88

Carreira do Dembelé

Dembélé começou a jogar profissionalmente pelo Rennes, da primeira divisão do futebol francês, em 2015. Seguiu para o Borussia Dortmund e, após uma temporada, foi contratado pelo Barcelona, em 2017, em um acordo de 105 milhões de euros, logo após a saída do brasileiro Neymar.

A passagem pelo clube catalão foi considerada ruim, devido ao investimento e a expectativa inicial sobre o atleta. Em números, ele fez 185 partidas, com 40 gols e 43 assistências. Seis anos depois, o atacante retornou à França, desta vez pelo PSG, por 50 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões à cotação da época), com vínculo por cinco temporadas.

