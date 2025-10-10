A França venceu Azerbaijão por 3 a 0, nesta sexta-feira (10), no Parc des Princes, em Paris (FRA), pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Com show de Kylian Mbappé, que fez golaço e deu assistência, a seleção francesa deu mais um passo importante no Grupo D para se garantir no Mundial.

Na tabela, a França é a líder do Grupo D, com nove pontos em três jogos. Já o Azerbaijão é o lanterna, com apenas um ponto somado.

Como foi França x Azerbaijão?

Logo na saída de bola, a equipe do Azerbaijão errou e Mbappé aproveitou para finalizar, mas chutou por cima do gol. Na sequência da partida, os franceses controlaram a posse de bola, mas sem ameaçar o gol de Mahammadaliyev, que apenas foi exigido em finalizações sem perigo. Após tentativas de jogada pelo lado direito, a França abriu o placar com Mbappé. O astro francês recebeu na intermediária, limpou dois marcadores, tabelou com Ekitiké, e bateu colocado para marcar um golaço e abrir o placar no último lance da primeira etapa.

No retorno do intervalo, Ekitiké quase ampliou a vantagem francesa ao finalizar cruzado já dentro da área, mas a bola acertou a trave e saiu. A França seguiu rondando a área do Azerbaijão e levou perigo com Mbappé e Ekitiké, novamente. Porém, quem marcou o segundo gol foi Adrien Raboit, que cabeceou com estilo após cruzamento de Kylian Mbappé.

Ao fim, mesmo com o elenco alterado após as alterações de Deschamps, a França seguiu superior e marcou o terceiro gol, de voleio, de Florian Thauvin, que aproveitou cruzamento de Theo Hernández, para marcar o golaço e sacramentar a vitória francesa em Paris.

Kylian Mbappé foi o destaque da vitória da França por 3 a 0 sobre Azerbaijão (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

França 3x0 Azerbaijão

7ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

🥅 Gols: Kylian Mbappé (FRA, 45+2'/1º 1-0); Adrien Rabiot (FRA, 24'/2º 2-0); Florian Thauvin (FRA, 39'/2º 3-0)

🟨 Cartões amarelos: Adrien Rabiot (FRA); Toral Bayramov, Rustam Akhmedzade (AZR)

🟥 Cartões vermelhos: —

🔵⚪🔴 França (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Khéphren Thuram, Adrien Rabiot (Eduardo Camavinga); Michael Olise (Maghnes Akliouche); Kingsley Coman (Christopher Nkunku), Kylian Mbappé (Florian Thauvin), Hugo Ekitiké (Jean-Philippe Mateta).

🔵🔴🟢 Azerbaijão (Técnico: Ayxan Abbasov)

Sharudin Mahammadaliyev; Jafarguliyev, Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Anton Krivotsyuk, Qismat Aliyev (Rahil Mammadov); Abdulla Khaybulayev (Murad Khachayev), Emin Makhmudov, Toral Bayramov (Rahman Dashdamirov), Rustam Akhmedzade; Mahir Emreli (Nariman Akhundzade).

