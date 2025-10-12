Técnico da Alemanha sai em defesa de meia após mau desempenho em novo clube
Florian Wirtz chegou ao Liverpool durante a janela de transferências
Florian Wirtz vive um início de trajetória complicado no Liverpool. Contratado por 125 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões) após brilhar no Bayer Leverkusen, o meia-atacante ainda busca se firmar no sistema ofensivo de Arne Slot e enfrenta críticas pela falta de gols e assistências. A fase também se reflete na seleção da Alemanha, onde o jogador ainda tenta retomar o protagonismo.
Apesar do momento, Julian Nagelsmann saiu em defesa do meia. Após a vitória da Alemanha por 4 a 0 sobre Luxemburgo, na sexta-feira (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o técnico elogiou o desempenho de Wirtz e pediu paciência.
— Jogou bem, fez muitas jogadas, tentou bastante. Mesmo que não tenha marcado gols, Flo (Wirtz) é o jogador que mais cria chances na Premier League. Não é culpa dele se o companheiro de equipe não as aproveita — disparou Nagelsmann.
Wirtz, que acertou a trave em cobrança de falta durante o jogo, criou 11 chances em sete partidas na liga inglesa, segundo dados da plataforma Opta, mas ainda não soma nenhuma assistência. Nagelsmann destacou que as estatísticas “nem sempre contam a história completa”.
— Se os colegas não convertem as oportunidades, acaba sendo ruim para os números dele. Mas isso nem chega a ser um terço da verdade — afirmou o técnico.
O treinador também reforçou que a adaptação do meia à Premier League é um processo natural. “Ele sabe do que é capaz e como as coisas funcionam no futebol. Teve que trabalhar duro. Sabemos como é: assim que ele marcar três gols, será tratado como uma grande contratação”, disse.
Wirtz não é o único sob questionamentos no Liverpool. O time de Arne Slot ainda não convenceu na temporada, e até Mohamed Salah tem sido alvo de críticas. Após o duelo da Alemanha contra a Irlanda do Norte, na segunda-feira (13), Wirtz retornará a Anfield com a expectativa de recuperar o protagonismo — e encerrar a seca de participações diretas em gols no clássico contra o Manchester United, no próximo dia 19.
