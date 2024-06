Mbappé com casaco do Real Madrid quando criança (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 15:02 • Madri (ESP)

Nesta segunda-feira (3), Kylian Mbappé foi anunciado como o mais novo jogador do Real Madrid. O craque francês, que assinou por cinco anos, chegará de graça ao atual campeão europeu, já que deixou o Paris Saint-Germain ao fim do vínculo contratual.

Após a diretoria merengue oficializar a aquisição, o atacante usou suas redes sociais para publicar fotos de sua infância, vestindo adereços do Real e posando ao lado do ídolo do clube, Cristiano Ronaldo. Mbappé definiu a transferência como um "sonho virando realidade".

- Um sonho que se torna realidade. Estou muito feliz e orgulhoso de me tornar parte do clube dos meus sonhos. É impossível explicar o quão feliz e emocionado me sinto neste momento. Estou ansioso para ver vocês, madridistas. Obrigado por todo o apoio incrível de vocês. Hala Madrid! - escreveu o jogador.

A contratação de Mbappé era um sonho do Real Madrid desde seu surgimento no Monaco, quando fez parte do elenco campeão da Ligue 1 de 2016-17. Entretanto, o atleta optou por um planejamento de carreira diferente, passando sete anos no PSG.

Durante estes sete anos, Kylian teve seu nome ligado ao Real em várias oportunidades. A mais clara delas foi em 2022, quando seu contrato expirava e um acordo verbal com a diretoria espanhola foi costurado, assim como neste ano. Porém, na ocasião, o atacante escolheu rasgar o acordo e estendeu seu vínculo com o Paris; desta vez, a novela teve um final feliz para o lado ibérico.

Mbappé deixa o PSG para se tornar a nova aquisição do Real Madrid (Foto: FRANCK FIFE / AFP)