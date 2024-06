Cristiano Ronaldo celebra ida de Mbappé ao Real Madrid: ‘Minha vez de te ver’

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 11:15 • Madri (ESP)

Cristiano Ronaldo, lenda do Real Madrid, comentou em resposta à postagem de Kylian Mbappé nas redes sociais, após anúncio de transferência para o clube espanhol, comemorando e falando sobre as expectativas do astro francês vestindo a camisa merengue.

Comentário de Cristiano Ronaldo na foto de Mbappé (Foto: Reprodução / Instagram)

- É minha vez de te ver. Animado pra te ver iluminar o Bernabéu. #HalaMadrid - disse Cristiano Ronaldo sobre o francês, em postagem nas redes sociais.

O artilheiro português foi um dos jogadores mais icônicos da história do Real Madrid, sendo o protagonista dos quatro títulos de Champions League em seis temporadas vestindo a camisa 7 de Raúl. Além disso, o atual jogador do Al-Nassr é o maior artilheiro dos Blancos, com 451 gols em 438 jogos disputados.

Agora ao lado de Vinícius Junior, Bellingham e Rodrygo, Mbappé vai assinar um contrato de cinco temporadas, até 2029 e vai atuar onde sempre se manifestou como torcedor. O jogador de 25 anos compartilhou várias imagens da infância com a camisa do seu novo time.

- Um sonho realizado. Muito feliz e orgulhoso de formar parte do clube dos meus sonhos - escreveu Mbappé.