Conheça a mansão de R$ 60 milhões onde Mbappé vai morar em Madri

Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 16:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Anunciado pelo Real Madrid nesta segunda-feira (3), Kylian Mbappé já sabe onde vai morar a partir da próxima temporada. Nas últimas semanas, o craque francês comprou uma mansão no condomínio La Finca, que fica na região de Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madri.



Segundo o jornal espanhol Okdiario.com, ele pagou € 11 milhões (R$ 63 milhões) pelo imóvel. A parte curiosa é que a casa já foi habitada por Gareth Bale e Kaká, que atuaram no clube merengue no passado.

A nova mansão de Mbappé tem uma área construída de 1.200 metros quadrados distribuídos por sete quartos, 11 banheiros, vários terraços, sala de cinema, jacuzzi, piscina interior e estacionamento coberto com lugar para seis carros.

Outro fator que pode ter atraído o astro francês é a proximidade do imóvel com as instalações do Real Mdarid. Estima-se que ele levará menos de 30 minutos para chegar ao tanto CT quanto ao estádio Santiago Bernabéu.

🏡 A Beverly Hills da Espanha



Além de Mbappé, Bale e Kaká, outros jogadores do Real Madrid escolheram residir no bairo de La Finca. Entre eles, destacam-se Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos e Benzema. O ídolo Raúl foi o primeiro a se mudar para a região, que ganhou o apelido de "Beverly Hills espanhola".



A localização estratégica, a urbanização rodeada de natureza e a privacidade são os principais atrativos do local. Com maior limpeza e segurança, os moradores do condomínio já estão acostumados a se depararem com famosos. Desta forma, os jogadores podem viver uma vida mais discreta e sem assédio.

Mbappé compra mansão por R$ 63 milhões nos arredores de Madri (Foto: Divulgação/Solar Pix)