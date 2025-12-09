Astros de Hollywood têm novo e conhecido sócio no Wrexham

Mais um movimento do Wrexham no mercado. O clube da segunda divisão inglesa venda de uma participação minoritária para a Apollo Sports Capital (ASC), braço de investimentos esportivos da Apollo Global Management. O percentual não foi divulgado, mas, segundo a BBC Sport, trata-se de uma fatia inferior a 10%. Os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney permanecem como proprietários controladores do clube galês.

O Wrexham, atualmente, ocupa a 12ª colocação na segunda divisão inglesa. A equipe ganhou notoriedade quando os atores passaram a investir no clube e a jornada de sucesso esportivo virou série.

Já o investimento da Apollo é apenas mais um no futebol. No mês passado, por exemplo, a companhia acertou a compra de uma participação majoritária no Atlético de Madrid. Na operação, o operação que avaliou o clube espanhol em cerca de €2,5 bilhões.

Projeto

No caso do Wrexham, o aporte está alinhado ao plano de crescimento que prevê, no longo prazo, disputar a Premier League. O clube vem de três acessos consecutivos desde que Reynolds e McElhenney o adquiriram, em 2021, com um investimento inicial de £ 2 milhões.

Desde então, o time ampliou sua projeção internacional, firmou acordos comerciais de grande visibilidade, realizou turnês pelos Estados Unidos e se tornou tema de uma série documental da FX.

- Desde o primeiro dia, quisemos construir um futuro sustentável para o Wrexham. E fazê-lo com um pouco de coração e humor. O sonho sempre foi levar este clube à Premier League permanecendo fiel à cidade. Crescimento assim exige parceiros de classe mundial que compartilhem nossa visão e ambição, e a Apollo compartilha totalmente - escreveu a dupla de atores/dirigentes.