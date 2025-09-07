Adriano Imperador, ídolo do Flamengo, afirmou em entrevista que jogou mais que grandes feras do futebol mundial. Conhecido pelo seu talento, força física e humildade, o "Didico" deixa os torcedores do Rubro-Negro com saudades até os dias de hoje.

Em entrevista para o "Boteco do Chula", o ídolo do Flamengo foi perguntado se jogou mais que alguns craques do futebol mundial: Ronaldo, Romário, Ibraimovich, Mbappé, Lewandowski e Gabigol. Adriano foi sincero nas respostas.

O craque Francês Kyllian Mbappé, por exemplo, fica para trás na análise de Adriano Imperador. É o mesmo caso de Robert Lewandowski e Gabigol. Romário, Ibraimovich e Ronaldo Fenômeno jogaram mais de acordo com o ídolo do Flamengo.

Kylian Mbappé comemora gol em Real Madrid x City, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Veja as repostas do ídolo do Flamengo na íntegra

Ídolo rubro-negro e da Seleção Brasileira: veja títulos no Mengão

Revelado em 2000, o atacante Adriano Imperador, que nos juniores chegou a jogar como lateral-esquerdo, conquistou os seus primeiros títulos naquele ano. As conquistas foram a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Regularizado no estadual, Adriano, no entanto, não chegou a entrar em campo.

Já os primeiros triunfos que contaram com a sua participação foram a Taça Guanabara e o Carioca de 2001. Também nesse ano, o Imperador fez parte da conquista da Copa dos Campeões. O craque nem imaginava que poderia se tornar o 9 da Seleção Brasileira.

O título do Campeonato Brasileiro de 2009 foi, sem dúvida, o mais importante na relação entre Adriano e Flamengo. Um dos heróis daquela conquista, o Imperador disputou 30 das 38 rodadas do Brasileirão.

No total, marcou 19 gols e distribuiu quatro assistências. Com ele em campo, o Flamengo teve 15 vitórias, sete empates e oito derrotas.

Para Adriano, a conquista do Brasileirão foi a mais importante de sua carreira.

- Teoricamente, estava lá embaixo, o time não estava bem. Um título, para mim, inesquecível. O grupo era muito bom. Nós realmente nos unimos, e isso fez com que a gente pudesse ser campeão, com certeza - disse, recentemente, ao "GE".