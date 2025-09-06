PSG atualiza situações de Dembélé e Doué, lesionados na Data Fifa

O PSG atualizou as situações de Ousmane Dembélé e Desiré Doué, que se lesionaram no duelo entre França e Ucrânia, na Data Fifa. Os atacantes foram liberados pela equipe de Didier Deschamps e retornaram ao clube.

- Dembélé sofreu uma grave lesão no tendão da coxa direita. A previsão é de que ele fique afastado por cerca de seis semanas. Doué sofreu uma lesão na panturrilha direita e deve ficar afastado por cerca de quatro semanas.

Com isso, Dembélé desfalca o PSG nas duas primeiras rodadas da Champions League contra Atalanta e Barcelona, além de duelos importantes da Ligue 1, como Olympique Marseille e Lille. Por outro lado, Doué não entrará em campo na estreia do time na Liga dos Campeões e é dúvida para o confronto com os culés.

PSG protesta por lesões de Dembélé e Doué

O PSG disparou uma mensagem dura contra a Federação Francesa de Futebol (FFF) por conta da questão clínica de seus jogadores. No duelo das Eliminatórias contra a Ucrânia, Ousmane Dembélé e Desiré Doué deixaram o campo lesionados.

- Devemos expressar nossa profunda preocupação e nossa insatisfação com a preservação da saúde de nossos jogadores, por ocasião de suas convocações para a seleção nacional (...) Dois de nossos jogadores lesionados e mantidos no grupo apesar de uma situação clínica incompatível com a competição.

Devido a participação no Mundial de Clubes, o PSG teve a preparação física dos atletas na pré-temporada comprometida. Os jogadores retornaram às atividades pouco antes da decisão da Supercopa da Europa contra o Tottenham e se tornam mais vulneráveis a problemas musculares.

