Astro do Liverpool sobre ida ao Real Madrid: ‘Mbappé me liga a cada duas horas’
Jogador revela ligações de camisa 10 do Real convencendo uma ida ao clube merengue
- Matéria
- Mais Notícias
Em fim de contrato com o Liverpool, o nome do zagueiro Ibrahima Konaté ganha cada vez mais força nos bastidores do Real Madrid. Em entrevista ao programa de televisão francês "Téléfoot", o jogador de 26 anos revelou que recebe ligações do atacante Kylian Mbappé, companheiro de seleção, convencendo uma ida ao clube merengue.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mbappé revela gigante europeu que quase jogou: ‘Me procurou quando deixei o Monaco’
Futebol Internacional07/09/2025
- Futebol Internacional
Lionel Messi dança o último tango em Buenos Aires
Futebol Internacional06/09/2025
- Futebol Internacional
Meia do Barcelona faz gol de pênalti mais bonito ’em anos’; veja
Futebol Internacional06/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Mbappé me liga a cada duas horas (risos) — disse Konaté, ao brincar com pressão de assinar com o Real Madrid.
Konaté tem contrato com o Liverpool até junho de 2026, mas sua situação contratual e as movimentações recentes dos Reds indicam que sua permanência em Anfield pode estar perto do fim. Com a chegada de reforços no setor defensivo, como o italiano Giovanni Leoni, de apenas 18 anos, é vista como parte do planejamento para se antecipar à saída do francês.
No entanto, com o fechamento da janela de transferências do verão europeu, o Real Madrid planeja uma transferência em janeiro, avaliada em aproximadamente 50 milhões de euros. O Liverpool também considera uma venda para não perder o jogador sem compensação financeira, visto que o contrato é válido até o fim da temporada.
Konaté, do Liverpool, perto do Real Madrid?
No clube espanhol, Konaté aparece como uma oportunidade estratégica. O Real Madrid monitora de perto a situação, especialmente diante das dúvidas sobre o futuro de Rüdiger, que tem contrato até o fim da temporada, e sobre o desempenho de Alaba após lesão séria. Além disso, a chegada de Mastantuono para o Castilla deixou espaço no elenco principal para novos ajustes, reforçando a ideia de que o setor defensivo pode ser renovado a curto e médio prazo.
Os Reds tentaram negociar uma extensão de contrato com o internacional francês, mas ele ainda não definiu seu futuro a longo prazo com o clube. Apesar disso, manter Konate é considerado ideal pelo Liverpool, já que ele é um dos principais jogadores da equipe e fundamental para a busca por grandes títulos.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias