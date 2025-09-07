menu hamburguer
Futebol Internacional

Astro do Liverpool sobre ida ao Real Madrid: ‘Mbappé me liga a cada duas horas’

Jogador revela ligações de camisa 10 do Real convencendo uma ida ao clube merengue

Jogadores do Liverpool comemoram gol contra o Newcastle na Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
07/09/2025
09:24
Em fim de contrato com o Liverpool, o nome do zagueiro Ibrahima Konaté ganha cada vez mais força nos bastidores do Real Madrid. Em entrevista ao programa de televisão francês "Téléfoot", o jogador de 26 anos revelou que recebe ligações do atacante Kylian Mbappé, companheiro de seleção, convencendo uma ida ao clube merengue.

— Mbappé me liga a cada duas horas (risos) — disse Konaté, ao brincar com pressão de assinar com o Real Madrid.

Konaté tem contrato com o Liverpool até junho de 2026, mas sua situação contratual e as movimentações recentes dos Reds indicam que sua permanência em Anfield pode estar perto do fim. Com a chegada de reforços no setor defensivo, como o italiano Giovanni Leoni, de apenas 18 anos, é vista como parte do planejamento para se antecipar à saída do francês.

No entanto, com o fechamento da janela de transferências do verão europeu, o Real Madrid planeja uma transferência em janeiro, avaliada em aproximadamente 50 milhões de euros. O Liverpool também considera uma venda para não perder o jogador sem compensação financeira, visto que o contrato é válido até o fim da temporada.

Ibrahima Konaté, do Liverpool, é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Divulgação/Liverpool)

Konaté, do Liverpool, perto do Real Madrid?

No clube espanhol, Konaté aparece como uma oportunidade estratégica. O Real Madrid monitora de perto a situação, especialmente diante das dúvidas sobre o futuro de Rüdiger, que tem contrato até o fim da temporada, e sobre o desempenho de Alaba após lesão séria. Além disso, a chegada de Mastantuono para o Castilla deixou espaço no elenco principal para novos ajustes, reforçando a ideia de que o setor defensivo pode ser renovado a curto e médio prazo.

Os Reds tentaram negociar uma extensão de contrato com o internacional francês, mas ele ainda não definiu seu futuro a longo prazo com o clube. Apesar disso, manter Konate é considerado ideal pelo Liverpool, já que ele é um dos principais jogadores da equipe e fundamental para a busca por grandes títulos.

