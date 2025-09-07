menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mbappé revela gigante europeu que quase jogou: ‘Me procurou quando deixei o Monaco’

Atacante do Real Madrid foi procurado por diversos clubes em seus primeiros anos da carreira

imagem cameraKylian Mbappé comemora gol da vitória do Real Madrid sobre Osasuna na estreia de La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/09/2025
08:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, se tornou um dos principais jogadores do futebol mundial ainda muito novo. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", o camisa 10 revelou que foi procurado por três grandes clubes da Bundesliga antes de deixar o Monaco e ir ao PSG.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O Bayern me procurou quando eu era um pouco mais jovem e pude deixar o Monaco. O Dortmund também me procurou, e o RB Leipzig também. Esses são apenas os três clubes de que me lembro (risos) — revelou Mbappé.

continua após a publicidade

Formado no Monaco, Kylian Mbappé despertou o interesse do mundo na temporada 2016/2017 quando foi um dos protagonistas de uma conquista improvável da Ligue 1 sobre o poderoso PSG. Naquele ano, o jovem de até então 17 anos marcou 15 gols e contribuiu com 11 assistências. As grandes atuações fizeram com que o jogador conquistasse sua primeira convocação para a França em março de 2017.

Na temporada seguinte, Mbappé chegou ao PSG com grande expectativa e com a responsabilidade de se tornar a 2ª contratação mais cara da história do futebol. A transferência ainda permanece na vice-liderança, tendo custado 180 milhões de euros (R$ 674,7 milhões, na época) em 2017 e ficando atrás somente da saída de Neymar para a equipe francesa.

continua após a publicidade
Mbappé comemora seu gol no jogo do Real Madrid contra o Osasuna
Mbappé comemora seu gol no jogo do Real Madrid contra o Osasuna (Foto: Javier Soriano/AFP)

Com protagonismo no PSG, Mbappé também foi se tornando pela chave na França ao lado de Antoine Griezmann. Em 2018, o atacante foi titular em seis confrontos, tendo marcado quatro gols e contribuído com quatro assistências. Além disso, o camisa 10 se tornou o 2º atleta mais jovem da história a balançar as redes em uma final de Copa do Mundo atrás somente de Pelé.

Mbappé ➡️ Real Madrid

Na temporada 2024/25, Mbappé foi anunciado como jogador do Real Madrid, em contrato válido por cinco anos. O astro chegou de graça, já que deixou o PSG ao fim do vínculo contratual.

Na Espanha, Mbappé fez uma temporada histórica ao marcar 44 gols em seu primeiro ano com a camisa merengue. Com isso, o francês se tornou o jogador do Real Madrid com mais gols apenas na primeira temporada com o clube.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias