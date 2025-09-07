Mbappé revela gigante europeu que quase jogou: ‘Me procurou quando deixei o Monaco’
Atacante do Real Madrid foi procurado por diversos clubes em seus primeiros anos da carreira
O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, se tornou um dos principais jogadores do futebol mundial ainda muito novo. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", o camisa 10 revelou que foi procurado por três grandes clubes da Bundesliga antes de deixar o Monaco e ir ao PSG.
— O Bayern me procurou quando eu era um pouco mais jovem e pude deixar o Monaco. O Dortmund também me procurou, e o RB Leipzig também. Esses são apenas os três clubes de que me lembro (risos) — revelou Mbappé.
Formado no Monaco, Kylian Mbappé despertou o interesse do mundo na temporada 2016/2017 quando foi um dos protagonistas de uma conquista improvável da Ligue 1 sobre o poderoso PSG. Naquele ano, o jovem de até então 17 anos marcou 15 gols e contribuiu com 11 assistências. As grandes atuações fizeram com que o jogador conquistasse sua primeira convocação para a França em março de 2017.
Na temporada seguinte, Mbappé chegou ao PSG com grande expectativa e com a responsabilidade de se tornar a 2ª contratação mais cara da história do futebol. A transferência ainda permanece na vice-liderança, tendo custado 180 milhões de euros (R$ 674,7 milhões, na época) em 2017 e ficando atrás somente da saída de Neymar para a equipe francesa.
Com protagonismo no PSG, Mbappé também foi se tornando pela chave na França ao lado de Antoine Griezmann. Em 2018, o atacante foi titular em seis confrontos, tendo marcado quatro gols e contribuído com quatro assistências. Além disso, o camisa 10 se tornou o 2º atleta mais jovem da história a balançar as redes em uma final de Copa do Mundo atrás somente de Pelé.
Mbappé ➡️ Real Madrid
Na temporada 2024/25, Mbappé foi anunciado como jogador do Real Madrid, em contrato válido por cinco anos. O astro chegou de graça, já que deixou o PSG ao fim do vínculo contratual.
Na Espanha, Mbappé fez uma temporada histórica ao marcar 44 gols em seu primeiro ano com a camisa merengue. Com isso, o francês se tornou o jogador do Real Madrid com mais gols apenas na primeira temporada com o clube.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
