Mbappé tem contrato com o Paris até junho de 2024 e não deseja renovar, sendo este o motivo para o afastamento do elenco principal. De acordo com noticiários europeus, a diretoria estaria decidida a vender o francês e, caso não consiga, o atacante ficaria de fora de toda a temporada. Mbappé deseja cumprir o seu vínculo até o último dia e, assim, fechar com o Real Madrid para a temporada 23/24.