Em confronto direto pela Serie A, Roma e Juventus terminam igualados

Pela 31ª rodada da Serie A, Roma e Juventus empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (6), no Estádio Olímpico, em Roma (ITA). O jogo foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes.

continua após a publicidade

Jogadores da Juventus e Roma disputam bola durante confronto pela Serie A (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

Apesar do empate diante de sua torcida, a Roma estendeu sua sequência invicta. Com o resultado da partida, o time de Ranieri completou 15 partidas sem perder. Na 7ª posição, os Giallorossi tentam se manter na parte de cima da tabela para se classificarem à alguma competição continental na próxima temporada.

Por outro lado, a Velha Senhora se manteve na 5ª colocação. O duelo marcou o segundo jogo de Igor Tudor no comando da Juve. Até este momento, o croata não perdeu como técnico do time de Turim. O clube se encontra na 5ª posição e busca entrar no G4 da tabela para se classificar à próxima edição de Champions League.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

A partida começou com grandes chances criadas pela Juventus. Apesar da equipe visitante achar oportunidades para abrir o placar, o goleiro Svilar evitou que a Roma saísse atrás no placar. O atacante El Sharaawy até finalizou uma bola na trave para assustar a defesa da Velha Senhora, porém, instantes depois, Locatteli aproveitou bola rebatida na entrada da área para chutar no canto do gol adversário e deixar a Juve na frente.

Weston McKennie, jogador da Juventus, com o controle da bola (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

O clube romano voltou a todo vapor para a segunda etapa. Eldor Shomurodov, atacante que havia entrado na volta do intervalo, marcou com três minutos em campo para deixar tudo igual no Estádio Olímpico. Após o gol, ambas equipes procuraram desempatar a partida, mas não conseguiram balançar as redes novamente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

ROMA 1 X 1 JUVENTUS

31ª RODADA - SERIE A

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

⚽ Gols: Manuel Locatelli (JUV); Eldor Shomurodov (ROM)

🟨 Cartões amarelos: Bryan Cristante (ROM), Renato Veiga (JUV)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ROMA (Técnico: Claudio Ranieri): vilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Kone, Paredes, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk

JUVENTUS (Técnico: Igor Tudor): Di Gregorio; Kalulu, Veiga e Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram e McKennie; Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic