Conheça Vangelis Pavlidis, autor de hat-trick histórico pelo Benfica contra o Porto

O Benfica goleou o Porto por 4 a 1, jogando no Estádio do Dragão, pela 28ª rodada do Campeonato Português e segue na disputa pelo título nesta temporada. Os gols benfiquistas foram marcados pelo zagueiro Otamendi e pelo atacante grego Vangelis Pavlidis, que anotou um hat-trick histórico no clássico. Descubra com o LANCE! quem é o atacante artilheiro.

Vangelis Pavlidis chegou ao Benfica nesta temporada e já caiu nas graças da torcida. Além das boas atuações, o grego atingiu um feito histórico. Os três gols no clássico deste domingo (06), tornaram o atacante o primeiro a marcar um hat-trick pelas águias na casa do maior rival. Na atual edição da Liga de Portugal, o atacante ambidestro de 26 anos, disputou 28 partidas e participou de 19 gols (gol ou assistência).

Até hoje, apenas um jogador havia marcado 3 gols pelo Benfica contra o maior rival. Em 1987, o atacante Rui Águas atingiu essa marca, mas jogando no Estádio da Luz. A última vez que o Porto sofreu três gols do mesmo jogador em uma partida, foi na temporada 2010-11.

Este não é o primeiro hat-trick do centroavante na temporada. Na derrota por 5 a 4 para o Barcelona, pela sétima rodada da Champions League, Pavlidis fez chover no primeiro tempo e com 30 minutos de jogo, já havia balançado a rede três vezes.

O atacante grego começou sua carreira no Bochum, da Alemanha e passou pelo time B do Borússia Dortmund. Depois foi para o futebol holandês e se destacou pelo Willem II, antes de se transferir para o Alkmaar. Pavlidis chegou ao Benfica e custou 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões) aos cofres do clube.

Pavlidis em ação contra o Barcelona pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Confira os próximos jogos do Benfica

Tirsense x Benfica - quarta-feira, 09/04, às 16h45. Estádio Cidade de Barcelos. Taça de Portugal.

Benfica x Arouca - domingo, 13/04, às 14h. Estadio da Luz. Liga de Portugal.

Vitória de Guimarães x Benfica - sábado, 19/04, 16h30. Estádio Afonso Henriques. Liga de Portugal.