A última rodada do Campeonato Italiano teve emoção nas duas partes da tabela. As vagas europeias e os dois últimos rebaixados tinham tons de definição, e os jogos foram de reviravoltas. Confira como foi a jornada final da Serie A.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Juventus pescou a última vaga disponível para a Champions League e virou sobre o Venezia para 3 a 2 fora de casa. Daniel Fila abriu o placar para o time da casa logo aos dois minutos, mas Yildiz e Kolo Muani remontaram. Haps, no segundo tempo, deixou tudo igual, mas em cobrança de pênalti, Locatelli definiu o placar e sacramentou não só a vaga no europeu principal, mas o rebaixamento dos adversários.

continua após a publicidade

Kenan Yildiz marcou um dos gols da vitória da Juventus no Campeonato Italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Quem ficou para trás na briga continental foi a Roma de Claudio Ranieri. Depois da arrancada histórica com a chegada do experiente comandante, os Giallorossi chegaram à última rodada com esperanças, e abriram 2 a 0 sobre o Torino já na primeira etapa, com Paredes e Saelemaekers. Porém, a virada da Juve encerrou as chances, e mandou o time da capital à Europa League.

Na Conference, a Fiorentina praticamente furtou a vaga da Lazio com requintes de crueldade. A Viola venceu a Udinese por 3 a 2, também fora de casa, com gol de Moise Kean já aos 37 minutos do segundo tempo, e saltou para o sexto lugar, com os mesmos 65 pontos dos Aquiloti, mas com vantagem no confronto direto por ter vencido os dois jogos.

continua após a publicidade

Moise Kean marcou o gol que levou a Fiorentina à Conference League através do Campeonato Italiano (Foto: Divulgação / Fiorentina)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

A derrapada da Lazio foi cruel. A equipe de Marco Baroni só dependia de si para a vaga no terceiro escalão europeu, mas perdeu em casa para o Lecce, que escapou do rebaixamento. Coulibaly, aos 43' da primeira etapa, marcou o gol do triunfo. Ainda nos acréscimos da metade inicial, Pierotti e Rebic foram expulsos, e deixaram o clube da capital com dois a mais durante todo o segundo tempo, mas a vantagem numérica não foi transformada em um gol sequer. Fim de temporada melancólico para os Biancocelesti, e radiante para os visitantes, que foram a 34 pontos e fugiram da degola de maneira surpreendente.

Quem ocupou a terceira vaga da queda foi o Empoli. Em casa, os Azzurri receberam o Verona, que não tinha mais pretensões na competição, e só precisavam vencer para a sobrevivência momentânea - a vitória do Lecce forçaria um jogo extra entre os dois. Porém, em jogo ruim, perderam por 2 a 1, com gols de Serdar e Bradaric - Fazzini descontou.

O Parma foi outro a espantar o fantasma do descenso: em visita à Atalanta, já garantida na Champions, o tradicional clube italiano saiu perdendo por 2 a 0 na primeira etapa, com dois gols de Daniel Maldini, filho do lendário Paolo e neto do ídolo Cesare. Porém, Hainaut descontou na volta do intervalo, e Ondrejka, com dois gols, virou e findou o sofrimento, com o tento da vitória saindo já aos 46'.

➡️ Veja aqui como ficou a tabela do Campeonato Italiano

🔮 O destino dos clubes do Campeonato Italiano

🏆 Campeão: Napoli

🌍1️⃣ Qualificados à Champions: Inter de Milão, Atalanta e Juventus

🌍2️⃣ Qualificada à Europa League: Roma

🌍3️⃣ Qualificada à Conference: Fiorentina

🔻 Rebaixados: Empoli, Venezia e Monza