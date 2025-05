Salah iguala recorde histórico de Alan Shearer e Andy Cole na Inglaterra

Com o gol deste domingo (25) no empate do Liverpool contra o Crystal Palace, Salah bateu o recorde de Alan Shearer e Andrew Cole de mais participações em gols em uma edição de Premier League. Além da conquista do título da competição, o egípcio chegou à sua 47ª participação em gol no Campeonato Inglês. O atacante igualou dos Reds a marca de Cole, em 1993/94, e de Shearer, em 1994/95.

Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador da Premier League. Na competição, o egípcio jogou todos os 38 jogos, marcando 29 gols e distribuindo 18 assistências, totalizando 47 participações. Salah termina o Campeonato como o grande artilheiro, com uma distância de seis gols para o segundo colocado e também como o maior garçom, com uma distância de cinco passes para gol.

Com a marca conquistada na última rodada, Salah igualou os números de dois ídolos ingleses na Premier League. Na temporada 1993/94, Andrew Cole fez 34 gols e deu 17 assistências pelo Newcastle, somando 47 participações. Mesmos números de Alan Shearer, que na temporada 1994/95 fez 34 gols e deu 13 assistências pelo Blackburn Rovers. Vale ressaltar que, na época, a Premier League tinha 42 rodadas e a contabilização das estatísticas não era feita de foma oficial pela liga. Portanto, Salah bateu o recorde se considerado o números de rodadas a menos que disputou.

Como foi a partida na qual Salah bateu o recorde?

Salah, que quebrou recorde neste domingo (25), abraça Arnold em sua despedida (Foto: Paul Ellis/AFP)

Neste domingo (25), o já campeão Liverpool recebeu o Crystal Palace para receber a taça da Premier League e encerrar a competição. O Palace, contudo, não quis saber de festa e abriu o placar com Sarr logo aos 9 minutos da primeira etapa. Os reds empataram a partida no segundo tempo com o agora detentor do recorde Salah, completando cruzamento vindo da esquerda. O jogo também marcou a despedida de Alexander-Arnold do Liverpool e o retorno de Klopp ao Anfield.

