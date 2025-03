James Rodríguez se coloca acima de Zidane, Modric, Xavi e Kroos

Artilheiro da Copa do Mundo de 2014, James Rodríguez não conseguiu se tornar o jogador que esperavam dele a longo prazo. Prova disso é que foram poucos anos no Real Madrid após grande investimento. Para o meia colombiano, porém, ele atingiu um auge único no futebol mundial.

Em entrevista ao programa "El Chiringuito", da Espanha, James se colocou acima de nomes como Zidane, Modric, Xavi e Kroos no quesito qualidade. O colombiano participou de um quadro em que deveria escolher entre ele ou outros meias.

— Zidane ou James? — questionou o apresentador.

— Zidane era muito bom, no seu auge ganhou a Copa do Mundo, mas... James — completou.

— Xavi ou James? — continuiu.

— No auge, James — acrescentou o jogador.

James Rodríguez pela seleção colombiana (Foto:Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Diferente de Zidane, Modric, Xavi e companhia, James teve um auge de mais destaque individual, visto que foi um dos melhores da Copa do Mundo de 2014 e, por isso, se tornou uma das maiores negociações na história do futebol na época. Fato é que, porém, seu tempo áureo durou menos tempo em comparação aos outros.

Modric e Kroos, por exemplo, dominaram por décadas com a camisa do Real Madrid, colecionando títulos consecutivos de Champions League. Xavi, por sua vez, foi um dos maiores jogadores na história do Barcelona. Zidane, como mesmo disse James, foi campeão da Copa do Mundo de 1998 sendo o protagonista da França.

Pelo Real Madrid, James marcou 37 gols e contribuiu com 42 assistência em 125 jogos. Foram nove títulos, com destaque para duas Liga dos Campeões.