Mbappé comemora gol contra o PSG e atitude viraliza: ‘Diante de seus olhos’
Irmão mais novo do craque decide partida com lance no segundo tempo
- Matéria
- Mais Notícias
Lille e PSG empataram por 1 a 1 neste domingo (5), em partida válida pela sétima rodada da Ligue 1, no Stade Pierre-Mauroy (FRA). Os favoritos abriram o placar com Nuno Mendes já na segunda etapa, mas, nos minutos finais, o jovem Ethan Mbappé deixou tudo igual ao marcar o tento de empate. Quem, claro, comemorou o gol decisivo do irmão mais novo foi Kylian Mbappé, ex-jogador do arquirrival enfrentado por Ethan na partida.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Clássico na Serie A termina empatado, e torcedores reagem: ‘Jogo mais chato do campeonato’
Futebol Internacional05/10/2025
- Futebol Internacional
Artilheiro e brasileiro roubam a cena em vitória do Napoli: ‘Joga muito fácil’
Futebol Internacional05/10/2025
- Futebol Internacional
Ex-Fluminense perde gol inacreditável na Premier League e divide opiniões: ‘Mediano’
Futebol Internacional05/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi a partida?⚽
Em uma partida marcada por ampla posse de bola e escassas oportunidades claras, os parisienses — que atuaram com uma equipe majoritariamente reserva — enfrentaram dificuldades para transformar o domínio em efetividade no ataque. Diante do cenário, a equipe precisou recorrer ao banco de reservas, ainda desfalcado por ausências importantes.
O PSG abriu o placar, aos 21', em uma jogada que talvez nem o torcedor mais otimista esperasse. Em cobrança de falta pela direita do campo, a dupla de laterais Achraf Hakimi e Nuno Mendes — dois dos melhores do mundo em suas posições — se posicionou para a batida. Canhoto, o português assumiu a responsabilidade e, com categoria, cobrou por cima da barreira, acertando o ângulo direito do goleiro Berke Özer, em um golaço.
No entanto, a resposta veio nos minutos finais, quando um jovem de 18 anos assumiu o protagonismo e mostrou que aprendeu bem com o irmão mais velho. Após um erro de passe de Hakimi e domínio equivocado de Ilya Zabarnyi, o Lille recuperou a bola ainda no campo de ataque com Hamza Igamane, que avançou até a entrada da área e encontrou Ethan Mbappé livre pelo lado direito. O meia dominou, cortou para a perna esquerda — sua dominante — e finalizou com precisão, rasteiro, no canto direito do goleiro Lucas Chevalier, decretando o empate e celebrando seu primeiro grande momento profissional.
Essa não foi a primeira vez que Ethan teve papel decisivo pelo Lille. Em 14 de setembro, o meia marcou seu primeiro gol com a camisa do clube, garantindo a vitória por 2 a 1 contra o Toulouse — também nos minutos finais.
➡️ Saindo da sombra do irmão, Ethan Mbappé cresce no futebol francês
Amor fraterno 🏟️
Nas arquibancadas, Kylian celebrou de forma efusiva o gol do irmão mais novo justamente contra sua ex-equipe. Entre 2018 e 2024, a estrela defendeu as cores do PSG, e tornou-se o maior artilheiro da história do clube, com 256 gols em 308 partidas, além de 110 assistências. Abaixo, confira a reação do astro e a repercussão entre os torcedores diante da atitude.
Tradução: Kylian Mbappé comemorando o gol de Ethan, contra seu antigo clube, o PSG.
Tradução: Ethan Mbappé marcou contra o PSG - diante dos olhos de Kylian.
Tradução: Gol do Lille com Ethan Mbappé contra o PSG!! e agora Kylian comemora nas arquibancadas! Conexão mbappé!
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias