Saindo da sombra do irmão, Ethan Mbappé cresce no futebol francês

O meio-campista Ethan Mbappé carrega o pesado fardo da comparação com seu irmão, o craque Kylian Mbappé. Sete anos mais novo, Ethan também começou sua carreira profissional no PSG, mas se transferiu ao Lille no mesmo período em que Kylian confirmou sua mudança para o Real Madrid, em meados de 2024. No domingo (5), ele reencontra o antigo time – só que, dessa vez, enquanto adversário.

continua após a publicidade

Na partida contra o Toulouse, no dia 14 de setembro, Ethan marcou o gol da virada nos acréscimos do segundo tempo, aos 53 minutos. O gol que deu os três pontos ao Lille na quarta rodada da Ligue 1 também foi o seu primeiro a serviço do novo time.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A primeira temporada de Ethan foi prejudicada por lesões, o que lhe impediu de enfrentar o irmão em uma partida da Champions League em setembro de 2024. À época, o atleta lamentou a situação nas redes sociais ao dizer que o sonho de enfrentá-lo na competição estava mais distante, mas não havia desaparecido.

Agora, livre de lesões e mais adaptado ao novo clube, o meio-campista tem o caminho livre pela frente para se firmar na equipe e se reafirmar enquanto jogador próprio – e não apenas como irmão do Kylian. Luis Enrique, ex-treinador do PSG, elogiou o desempenho do jogador no breve período (cinco jogos) em que apareceu na equipe principal:

continua após a publicidade

— Ethan é um jogador muito interessante que pode jogar em várias posições. Tenho certeza que ele vai jogar novamente. Ele tem um sobrenome de prestígio, o que é difícil de conviver — disse Luis Enrique após o jovem entrar como substituto em partida contra o Metz, pela Ligue 1.