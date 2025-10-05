Juventus x Milan é o clássico mais antigo da Itália e é amplamente reconhecido pelo sucesso histórico de ambas as equipes, especialmente nas décadas de 1980, 1990 e 2000, consolidando-se como um dos confrontos mais aguardados pelos fãs de futebol internacional ao longo da história do esporte. No entanto, a partida deste domingo (5) esteve longe de representar a grandiosidade tradicional do duelo. O jogo terminou empatado em 0 a 0, em partida válida pela sexta rodada da Serie A, realizado no Allianz Stadium, em Turim (ITA).

Com o resultado, os dois rivais seguem colados no topo da tabela da Serie A, mas ainda atrás do líder Napoli — que venceu de virada nesta rodada — e da Roma, que superou a Fiorentina por 2 a 1 fora de casa, também neste domingo. O Milan ocupa a terceira posição, com 12 pontos, somando quatro vitórias, um empate e uma derrota. A equipe marcou nove gols, sofreu três e tem saldo positivo de seis. A Juventus, por sua vez, aparece em quarto lugar, também com 12 pontos, mas com campanha invicta: três vitórias e três empates. O time tem sete gols marcados, cinco sofridos e saldo de dois.

Como foi a partida?⚽

Em partida equilibrada e repleta de oportunidades desperdiçadas, Milan e Juventus empataram sem gols. A principal chance do confronto ocorreu aos oito minutos do segundo tempo, quando Christian Pulisic cobrou um pênalti por cima do gol, após falta sofrida por Santiago Giménez dentro da área. Pouco depois, aos 54', o próprio norte-americano exigiu boa defesa do goleiro Michele Di Gregorio em finalização de longa distância.

A Juventus respondeu com jogadas perigosas, como a cabeçada de Federico Gatti aos 25 minutos da primeira etapa, além das tentativas de Andrea Cambiaso e Loïs Openda, ambas neutralizadas pela defesa adversária. Rafael Leão, estrela rossoneri, também teve duas oportunidades claras, mas não conseguiu finalizar com eficácia. O clássico foi marcado ainda por muitas infrações, advertências com cartão amarelo, além de alterações que mudaram o ritmo das equipes na segunda etapa.

Christian Pulisic, do Milan, domina a bola durante partida contra a Juventus, no Allianz Stadium, pela Serie A (Foto: Marco Bertorello/AFP)

No entanto, nem o mais otimista fã do futebol italiano conseguiu se empolgar com a partida, marcada por pouca criatividade e muitas interrupções. Com isso, sobrou tempo — e disposição — para os torcedores recorrerem às redes sociais e expressarem suas opiniões sobre o clássico.

Tradução: Por que o jogo Juventus x Milan está sendo disputado? Termina o jogo em 0 a 0, cara. Vamos, vamos dormir. Temos trabalho amanhã.

Tradução: Hahahahahaha, mais um emocionante jogo Juventus-Milan que termina em 0 a 0. Não poderia ser mais Calcio.

Tradução: Que jogo horrível, Juventus x Milan. O nível do futebol italiano é baixo. Muito chato, sem técnica. O Milan é um time mais forte, mas falta jogo e pressão. A Juve faz o que pode sem um meio-campista e um centroavante. #JuventusMilan

Tradução: Mamãe, mas o Milan e a Juventus não querem chutar a gol hoje ou o quê?

Tradução: Juventus Milan de longe o jogo mais chato do campeonato todo ano, que jogo de merda.