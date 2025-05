O Estádio Olímpic Lluís Companys será palco de mais um El Clásico decisivo entre Barcelona e Real Madrid - e o último da temporada. A partida deste domingo, pela 35ª rodada, pode selar os rumos do título de La Liga, e contará com três estrelas brasileiras em campo: Raphinha, pelo catalães, e Rodrygo e Vini Jr, pelos merengues.

Na briga pelo troféu da competição, o Barcelona é o líder com quatro pontos de vantagem, enquanto o Real Madrid d precisa vencer para manter vivas as chances de conquista e diminuir a distância para a liderança.

O confronto deste domingo será o quarto clássico da temporada, com vantagem até agora para os catalães, que venceram os três duelos anteriores. O último, inclusive, rendeu ao Barcelona o título da Copa do Rei em cima do rival. A bola irá rolar às 11h15 (de Brasília).

O Lance! conseguiu dados exclusivos junto à La Liga sobre a presença dos brasileiros no El Clásico e a importância de Raphinha, Rodrygo e Vini Jr para os times e para o Campeonato Espanhol.

Números de Rodrygo x Vini Jr x Raphinha

Do lado do Real Madrid, as apostas são em Vini Jr e Rodrygo. O ex-Flamengo aparece entre os destaques do Campeonato Espanhol: é o top-10 em assistências para finalização e o segundo maior driblador do campeonato, atrás apenas de Lamine Yamal. Além disso, ocupa a sexta posição em ações de alto impacto e, com 11 gols marcados, fecha o top-10 de artilheiros de La Liga. Vini também integra o ranking dos 10 melhores em finalizações no alvo, comprovando sua constância ofensiva ao longo da temporada.

Já o ex-Santos marcou 6 gols e deu 5 assistências na temporada. O camisa 11 do Real Madrid está entre os 10 da liga em assistências para finalização e figura na 9ª posição em ações de alto impacto. Sua inteligência tática também se reflete na construção de jogadas: é o quinto jogador da competição com mais passes completados no terço final do campo. Em termos de dribles, divide com Raphinha a décima posição da liga.

No lado catalão, Raphinha vive o melhor momento desde que chegou ao Barcelona. O brasileiro lidera o Espanhol em ações ofensivas de alto impacto e é o 4º maior artilheiro da competição, com 16 gols. Ele ainda fecha o top-10 em dribles completados, é o 3º jogador com mais finalizações no alvo e o 4º em finalizações totais.

Como principal cobrador de bolas paradas do Barça, Raphinha também é o 3º atleta com mais cruzamentos para a área e o 2º com mais assistências para finalização – apenas Lamine Yamal tem mais. Sua influência se estende à construção de jogadas: é o 5º em passes no terço final. Nos aspectos físicos, é líder tanto em metros percorridos acima de 21 km/h quanto em ações de alta intensidade.

Comparativo para o El Clásico

Comparação entre Raphinha, Vini Jr e Rodrygo antes do El Clásico (Foto: ChatGPT)

