Mbappé teve número de sua camisa anunciado pelo Real Madrid (Foto: Reprodução / X)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 09:02 • Madri (ESP) • Atualizada em 11/07/2024 - 10:23

A chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid já causou alguns "problemas" para o clube resolver. Mesmo sem ter sido apresentado de forma oficial aos torcedores, o astro foi alvo de um grande alvoroço por parte dos torcedores merengues.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ MBAPPÉ NO REAL! Relembre os últimos nove camisas “9” do clube

Conforme noticiado pelo Lance! na quarta-feira, o craque usará a camisa 9, que estava vaga desde a saída de Benzema rumo ao mundo árabe. Logo após o anúncio da numeração, aficionados blancos invadiram o site do Real para efetuar a compra da camisa nova, personalizada com o nome do francês.

A demanda foi tamanha que a venda online precisou deixar uma mensagem aos torcedores, alertando que pode haver atraso de quatro a seis semanas na entrega da mercadoria. Nem mesmo a camisa de outros craques de Valdebebas, como Vini Jr e Bellingham, passam pelo processo; os produtos dos demais atletas estão com tendência de tempo de espera entre apenas três e quatro dias.

- Devido à elevada procura atual, os artigos desta coleção podem ter um atraso de até quatro a seis semanas adicionais na entrega, independentemente do método de envio selecionado. Este atraso afetará tanto as encomendas exclusivas da coleção Mbappé como as que combinam produtos da coleção Mbappé com outros produtos da loja online - diz a loja.

Real Madrid comunica dificuldades em venda de camisas de Mbappé (Foto: Reprodução)

Depois de uma longa novela de negociações, Mbappé aceitou reforçar o Real Madrid, chegando de graça após a expiração do vínculo com o Paris Saint-Germain. Sua apresentação diante dos torcedores no Santiago Bernabéu acontecerá no dia 16 de julho (terça-feira), a partir das 7h (horário de Brasília). Antes, o artilheiro da última Copa do Mundo se encontrará com o presidente Florentino Pérez para assinar o contrato, que terá duração até o fim do primeiro semestre de 2029.