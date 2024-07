Real Madrid anuncia data de apresentação de Mbappé

(Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 10:43 • Rio de Janeiro

O Real Madrid emitiu um comunicado oficial nas mídias sociais do clube, nesta quarta-feira (10), anunciando a data de apresentação de Kylian Mbappé. De acordo com a informação divulgada pelos espanhóis, o atacante será apresentado na próxima terça (16), às 12h.

- Comunicado Oficial: Apresentação de Kylian Mbappé

O Real Madrid C. F. informa que na próxima terça-feira, 16 de julho, às 12h, ocorrerá a apresentação do nosso jogador Kylian Mbappé no estádio Santiago Bernabéu. Antes disso, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, receberá Kylian Mbappé no CT do Real Madrid para o ato protocolar da assinatura que vincula nosso novo jogador ao clube pelas próximas cinco temporadas. Após a apresentação, Kylian Mbappé concederá entrevista coletiva na sala de imprensa do Santiago Bernabéu. - informou o clube espanhol.

Recém eliminado na Eurocopa, o jogador de 25 anos focará em seus compromissos com a nova equipe na pré-temporada disputadas nos Estados Unidos, pelo torneio Soccer Champions Tour.

A primeira partida do Real Madrid será contra o Milan no dia 31 de julho em Chicago. Posteriormente, o clube madridista enfrentará o Barcelona no dia 3 de agosto em New Jersey. Por fim, fecha sua participação contra o Chelsea no dia 6 de agosto em Charlotte.

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)