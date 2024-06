Contrato bilionário: veja quanto Mbappé vai receber no Real Madrid

💸 Pagamento de luvas a Mbappé



Além do salário, o acordo prevê o pagamento de um grande valor em luvas a Mbappé. Este bônus pela assinatura do contrato seria de € 150 milhões (R$ 800 milhões) e será ser diluído no período do contrato do jogador com a equipe espanhola.



➡️ Vini Jr triplica valor de mercado e se firma entre os mais caros do mundo