Matheus Cunha pode estar de saída para gigante inglês

Brilhando no Wolverhampton, Matheus Cunha pode virar alvo de gigantes ingleses. O brasileiro vem sendo um dos poucos pontos positivos do Wolves nessa temporada, que está na luta contra o rebaixamento. O atacante acumula 10 gols e 4 assistências em 22 jogos, e em meio a imbróglio na renovação de contrato, pode pintar no Arsenal ou Nottingham Forest.

Segundo o jornal “Sky Sports”, o futuro de Matheus Cunha no Wolverhampton é incerto. O jogador recebeu uma proposta de renovação, porém, não respondeu, o que levantou questões sobre seu futuro no time. Segundo o site, uma nova proposta é improvável e a chance do jogador deixar o time é bem alta.

O que colabora com a incerteza do futuro de Matheus Cunha, é que o jogador não vem tendo uma boa relação com o técnico Vitor Pereira e teve uma discussão com o técnico na beira do campo, na derrota para o Chelsea, onde o time perdeu por 3 a 1. Além disso, o jogador sofreu críticas do português pela atuação contra os Blues.

Matheus Cunha é um dos destaques brasileiros na Premier League (Foto: Reprodução/X)

Brigando pelo título da Liga, o Arsenal desponta como um dos favoritos para a contratação de Matheus Cunha. Os Gunners recentemente perderam Gabriel Jesus, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e por isso, não devem poupar esforços para contar com Matheus Cunha, considerando o jogador como reforço ideal para o elenco.

Outro que também está na corrida é a sensação da liga: Nottingham Forest. O time faz ótima temporada e se encontra em 3º lugar na Premier League, com a mesma pontuação que o Arsenal. O jogador é o principal alvo do time e seria essencial para preencher uma lacuna no setor ofensivo do Forest, além de trazer um novo gás para a equipe na luta pelo título inglês.

Além de Matheus Cunha, outro destaque da Premier League também pode estar de saída

Após a saída de Khvicha Kvaratskhelia, a Napoli está em busca de um novo atacante para seguir na luta pelo título da liga italiana. Segundo o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, Alejandro Garnacho é um dos principais alvos para assumir o lugar do georgiano, porém, o Manchester United está irredutível quanto ao preço do argentino, o que vem dificultando a negociação.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, outro jogador que está no radar da Napoli é Karim Adeyemi. O jogador do Borussia Dortmund aparece como plano B do time italiano, caso não consiga fechar com Garnacho. O Chelsea observa as movimentações e pode entrar na briga pelo argentino. O jogador acumula oito gols e cinco assistências em 32 partidas pelo Manchester United e com a chegada de Rubén Amorim, vem perdendo espaço na equipe.

