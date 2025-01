Chelsea volta a vencer na Premier League? Veja odds contra o Wolverhampton

Apesar de brigar na parte superior da tabela da Premier League, o Chelsea não vive boa fase. Enquanto as quatro equipes que se classificam atualmente para a Premier League não tiveram nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, o time liderado por Enzo Maresca vive um jejum de um mês sem vitória.

O último triunfo do Chelsea na Premier League foi um 2-1 contra o Brentford, no dia 15/12. Desde então, foram três empates e duas derrotas na competição.

Nesta segunda-feira, 20/01, os Blues enfrentam o Wolverhampton. A partida, válida pela 22ª rodada da Premier League, acontece às 17 horas (horário de Brasília) no estádio Stamford Bridge.

Chelsea x Wolverhampton: odds para a partida

De acordo com as casas de apostas, o Chelsea tem grandes chances de reencontrar o caminho da vitória na partida desta segunda-feira. Segundo as odds da KTO, a probabilidade da equipe sair com os três pontos é de 74%. Veja as odds a seguir:

Vitória do Chelsea

1.35 na KTO

1.36 na bet365

Empate

5.50 na KTO

5.75 na bet365

Vitória do Wolverhampton

8.00 na KTO

6.50 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 17 de janeiro de 2025 às 15 horas.

Possíveis goleadores

Com 14 gols em 21 partidas, Cole Palmer é o quarto maior goleador da Premier League e artilheiro do Chelsea na competição. No entanto, o camisa 20 se machucou no empate com o Bournemouth e é dúvida para o jogo contra o Wolves.

Sendo assim, o jogador mais cotado para marcar pela equipe de Enzo Maresca é Nicolas Jackson. O atacante já marcou nove gols e deu quatro assistências em 20 partidas da Premier League. A odd para um gol do senegalês a qualquer momento é 2.00.

