Torcedores do Palmeiras se animam com Andreas Pereira após jogo da Premier League

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras para reforçar o elenco na temporada de 2025, foi assunto nas redes sociais de torcedores do Alviverde neste sábado (18). O brasileiro, desejo assumido de Leila Pereira, presidente do clube, nesta janela de transferências, sequer entrou em campo na vitória do Fulham por 2 a 0 diante do Leicester, pela 22ª rodada da Premier League.

Os torcedores que acompanhavam a partida para ficar de olho no brasileiro ficaram animados com um possível "recado" do treinador Marco Silva: Andreas Pereira não foi utilizado por estar perto de reforçar o Verdão? Confira reações!

➡️ Mercado da bola: Leila Pereira atualiza negociações entre Palmeiras e Andreas Pereira

Torcedores do Palmeiras ficam esperançosos com Andreas Pereira

Palmeiras ativo na janela de transferências

Ativo no mercado de transferências com a missão de reforçar o elenco para o calendário de 2025, o Palmeiras tem Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro, como "plano B" caso a negociação com Andreas Pereira, do Fulham, não evolua.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o empresário do jogador viajou para os Estados Unidos nos últimos dias, onde a equipe mineira realiza pré-temporada, para apresentar uma proposta de 13,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 84 milhões) para a direção da Raposa.

Até o momento, o Palmeiras gastou pouco menos de R$ 200 milhões na janela de transferências com as contratações dos atacantes Paulinho e Facundo Torres. A venda de Vitor Reis ao Manchester City, por 35 milhões de euros fixos, aumentará o poder de compra do clube paulista no mercado. A diretoria adotou uma postura mais agressiva após os resultados abaixo do esperado em 2024.

Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira em ação pelo Fulham (Photo by Paul ELLIS / AFP)

