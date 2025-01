Kyle Walker, lateral-direito do Manchester City, manifestou o desejo de sair do clube inglês nesta janela de transferências. Por empréstimo com opção de compra, o Milan está próximo da contratação do jogador, conforme o jornalista Fabrizio Romano. Para a contratação ser efetivada, o clube italiano pensa em negociar um brasileiro: Emerson Royal.

continua após a publicidade

➡️ Dele Alli acerta com time de grande liga e voltará a jogar após dois anos

Manchester City

Pep Guardiola, técnico do City, anunciou que Walker gostaria de deixar o clube no dia 11 de janeiro de 2025. Capitão do time, o lateral estava sendo considerado um dos responsáveis pela crise no setor defensivo da equipe nesta temporada pela imprensa inglesa.

Durante os últimos sete anos, Walker foi peça fundamental na dinastia construída pelo City no futebol mundial. Com 15 troféus, incluindo seis títulos da Premier League, uma Champions League e um Mundial de Clubes, ele é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube.

continua após a publicidade

Milan

Nesse sentido, o Milan surgiu como o principal interessado no mercado para contar com Walker nesta janela de transferências. Com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, ele será emprestado ao time italiano e estará disponível no elenco de Sérgio Conceição em fevereiro. O inglês tem contrato em vigor com o City até 2026.

Com a chegada de Walker, o Milan tem um defensor experiente e vencedor de 34 anos à disposição. Davide Calabria, ídolo rossoneri, e Emerson Royal são as opções para a posição de lateral-direito no elenco atualmente.

continua após a publicidade

O brasileiro pode estar de saída do Milan, visto que Emerson entrou na mira do Galatasaray, da Turquia. O valor da proposta, no entanto, ainda não foi divulgado. Segundo o estafe do lateral, esta não é a primeira vez que o clube tenta a contratação do jogador. O interesse inicial surgiu quando ele ainda defendia o Tottenham, porém sem ofertas.

Emerson Royal chegou ao Milan em 2024, após três temporadas pelo Spurs — onde disputou 101 jogos e marcou quatro gols. O vínculo com a equipe italiana vai até 30 de junho de 2028, com opção de extensão por mais um ano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Emerson Royal em ação na partida entre Brasil e Argentina (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Walker ou Rashford?

Além de Walker, vale destacar que o Milan tinha interesse em mais um nome inglês: Marcus Rashford, do Manchester United. Porém, o time passa por uma restrição em relação à contratação de atletas de fora da União Europeia. Por conta das regras do Campeonato Italiano sobre contratações de outros países, os clubes italianos só podem inscrever dois jogadores da mesma nacionalidade por temporada.

Enquanto isso, a situação de Rashford é diferente do caso de Walker. Com Rubem Amorim no comando técnico, o atacante está sem espaço no United e desperta interesse de outros gigantes europeus, como o Barcelona.