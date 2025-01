Aniversário ‘amargo’ de Guardiola indica reviravolta do City na Premier League

Pep Guardiola comemora o aniversário de 54 anos neste sábado (18). É claro que o técnico espanhol gostaria de celebrar a data em posição mais confortável na tabela - o Manchester City amarga a sexta colocação na Premier League 2024/25 -, porém ele tem a chance de virar a situação da sua equipe a partir da segunda parte da temporada outra vez. Apesar de ser hexacampeão inglês, o ex-Barcelona só passou dois aniversários na liderança desde que chegou à Terra da Rainha.

Sob comando de Pep, os Cityzens lideravam a Premier League no dia 18 de janeiro em 2018 e 2022, e com margem considerável em relação ao segundo colocado, o Liverpool. Nas duas ocasiões, a equipe de Guardiola confirmou o título. No entanto, este é o sétimo aniversário que Guardiola passará fora do topo do Campeonato Inglês. Sem tantos motivos para celebrar, o espanhol precisa pensar em soluções para reverter uma situação preocupante.

Haaland renova com Manchester City até 2034

Na tabela de momento, o Manchester City está 12 pontos atrás do líder Liverpool. O técnico catalão nunca reverteu uma situação tão complicada. A maior distância tirada para faturar o título a partir do dia 18 de janeiro foi a de oito pontos para o Arsenal em 2023. No entanto, mesmo que não busque o troféu, Guardiola pode se valer do histórico positivo na segunda parte da temporada para garantir ao menos uma vaga na próxima edição da Champions League. Afinal, seus comandados nunca terminaram o ano em situação pior do que se encontravam no aniversário de Pep.

A pontuação do dia 18 de janeiro deste ano é a pior do City na Era Guardiola. Em 2021, quando foi campeão, o time tinha os mesmos 35 pontos. Porém, só havia disputado 17 jogos, enquanto na atual temporada entrou em campo 21 vezes antes deste sábado.

Situação de Guardiola nos aniversários em solo inglês

18 de janeiro de 2017: 5º colocado, com 42 pontos (foi terceiro colocado com 78 pontos)

18 de janeiro de 2018: 1º colocado, com 62 pontos (foi campeão com 100 pontos) 🏆

18 de janeiro de 2019: 2º colocado, com 53 pontos (foi campeão com 98 pontos) 🏆

18 de janeiro de 2020: 2º colocado, com 48 pontos (foi vice-campeão com 81 pontos)

18 de janeiro de 2021: 2º colocado, com 35 pontos (foi campeão com 86 pontos) 🏆

18 de janeiro de 2022: 1º colocado, com 56 pontos (foi campeão com 93 pontos) 🏆

18 de janeiro de 2023: 2º colocado, com 39 pontos (foi campeão com 89 pontos) 🏆

18 de janeiro de 2024: 2º colocado, com 43 pontos (foi campeão com 91 pontos) 🏆

18 de janeiro de 2025: 6º colocado, com 35 pontos (???)

Guardiola levanta o troféu da Premier League de 2021 (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Próximo compromisso do Manchester City

Guardiola aproveitará o aniversário para preparar o time para mais um jogo da Premier League. O Manchester City entra em campo neste domingo (19), às 13h30 (de Brasília), para encarar o Ipswich Town no Portman Road, em Ipswich.