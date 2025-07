Jornal aponta culpados de vexame do Real Madrid no Mundial

O "Marca" apontou os culpados do vexame do Real Madrid na derrota e eliminação para o PSG no Mundial de Clubes. O jornal espanhol é o diário de maior relevância da capital e fez duras críticas às atuações de Asencio e Rüdiger.

No MetLife Stadium, o PSG abriu o placar após um grave erro defensivo de Asencio dentro da área. O "Marca" relembrou outras duas situações em que o defensor falhou no Mundial, como na estreia em que cometeu um pênalti diante do Al-Hilal, mas também no segundo jogo do Real Madrid em que recebeu cartão vermelho no início da partida contra o Pachuca.

- Ele esgotou todo o crédito que havia conquistado. Erros grosseiros se acumulam e pesam sobre ele. Nervoso, ele não transmite confiança. Seu erro flagrante em um passe longo dentro da área custou-lhe o 1 a 0 e desempatou o jogo a favor do PSG. Foi seu terceiro erro grosseiro em três partidas consecutivas. Chegou como titular no Mundial e sai a anos luz de voltar a ser quando retornar. Se ficar no Real Madrid...

Na sequência, o jornal espanhol não perdoou o grave erro de Rüdiger, que falhou no segundo gol do PSG feito por Dembélé. O alemão tentou recuar uma bola para Courtois, mas cometeu um erro técnico e entregou a bola de graça para o favorito à Bola de Ouro.

- Falhou quando mais precisava da sua experiência e hierarquia. Um minuto depois do erro de Asencio, cometeu outra falha imprópria para um jogador de seu nível, tocando para Courtois e entregando a bola para Dembélé, que foi implacável no mano a mano. Um erro que detonou a partida e afundou o Madrid.

Com a eliminação do Real Madrid no Mundial de Clubes, Xabi Alonso tem muito trabalho a fazer até a estreia da equipe merengue na La Liga, no dia 19 de agosto, contra o Osasuna. Os espanhóis deixam a competição com uma imagem muito ruim no início de trabalho do ex-treinador do Bayer Leverkusen.

