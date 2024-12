Romário faz revelações bombásticas sobre relação entre Flamengo e Gabigol

Tetracampeão do mundo, Romário fez revelações curiosas sobre a relação entre Flamengo e Gabigol, em em documentário produzido no canal do atacante. O ex-jogador afirmou que o atleta pensou em se aposentar no Mais Querido antes dos problemas com relação a renovação de contrato.

Além de elogiar o camisa 99, o baixinho afirmou que existe a possibilidade do centroavante retornar ao Rubro-Negro em uma segunda passagem no futuro. E colocou o jogador entre os três maiores ídolos do clube.

- Gabriel foi um matador. Fez exatamente o que tinha que fazer e o que as pessoas esperavam. É um cara que nesses seis anos deu tudo pelo Flamengo, tenho certeza que ama o Flamengo. No fundo, ele chegou até a pensar em terminar a carreira no Flamengo. Eu acredito que o torcedor seja muito grato ao Gabriel por tudo o que ele fez. Eu passei lá e não tive esses momentos que ele teve. O Gabriel está entre os três maiores ídolos que vestiram essa camisa. Fez sua história. Por mais que tenha tido algum tipo de problema nos últimos meses, ele sai pela porta da frente, de cabeça erguida. Se conheço bem ele, daqui a pouco está de volta.

Com dois cartões amarelos, Gabigol não viajou para enfrentar o Criciúma para fazer uma partida de despedida diante do Vitória, no Maracanã, no fim de semana. Os ingressos estão esgotados para a despedida de um dos maiores ídolos recentes do clube.

Romário elogiou Gabigol e sua história no Flamengo(Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)<br>

Futuro após o Flamengo

Na mira de Cruzeiro e Santos, Gabigol ainda não definiu de forma oficial os próximos passos de sua carreira após uma passagem de seis anos pelo Flamengo. O atleta já foi alvo de interesse do Palmeiras, embora o Verdão não cogite mais o atacante para 2025.