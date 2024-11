Inter Miami anuncia ex-companheiro de time de Messi como treinador

Após a demissão de Tata Martino, o Inter Miami, equipe de Lionel Messi e Luis Suárez, anunciou o novo treinador até a temporada 2027 da Major League Soccer. Javier Mascherano, ex-companheiro de Messi no Barcelona e na Albiceleste, deixou o comando da seleção da Argentina olímpica e sub-20 e assumiu o time principal da equipe da Flórida.

Inter Miami anuncia ex-companheiro de Messi como técnico

A chegada de Mascherano deixou David Beckham, dono do Inter Miami, animado com o que o futuro reserva. Apesar do elenco estrelado com Messi, Busquets, Suárez e Alba, o time foi eliminado pelo Atlanta United e não passou da primeira fase do mata-mata da MLS.

— Ao longo de sua carreira como um dos melhores jogadores do mundo e como um técnico experiente, Javier sempre demonstrou o que o torna ótimo para o cargo - determinação implacável com conhecimento, instintos e entendimento para apoiá-la. Estamos muito animados em recebê-lo para liderar nosso time - afirmou David Beckham, ídolo do futebol inglês e proprietário do Inter Miami.

Javier Mascherano também demonstrou entusiasmo para ter a primeira experiência como treinador de uma equipe profissional. Até o momento, sua experiência era baseada no trabalho em equipes de base da seleção argentina: ele comandou o time olímpico até as quartas do futebol nos Jogos de Paris em 2024, além das oitavas de final na Copa do Mundo sub-20, em 2023.

— Poder liderar um clube como o Inter Miami é uma honra para mim, e um privilégio que vou me esforçar para aproveitar ao máximo. Fui atraído pela ambição inegável da organização, e pela infraestrutura que ela tem para apoiá-la. Estou ansioso para trabalhar com as pessoas do Inter Miami para ajudar o clube a atingir novos patamares, e dar aos fãs mais momentos inesquecíveis.

Em Miami, Mascherano terá a oportunidade de se reunir com Messi, Suárez, Alba e Busquets, com quem dividiu campo no Barcelona. Juntos, os cinco fizeram parte da conquista da Champions League de 2014-15, inclusive sendo titulares na decisão diante da Juventus, vencida por 3 a 1.

Javier Mascherano no comando da seleção de base da Argentina (Divulgação/AFA)

