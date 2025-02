Ancelotti rebate provocações do Atlético ao Real Madrid antes de clássico

O retrospecto de clássicos entre Real Madrid e Atlético de Madrid aponta jogos quentes dentro e fora de campo. O duelo deste sábado (8), pela 23ª rodada da La Liga, tem o clima de rivalidade alimentado pela crise de arbitragem que vive o futebol espanhol. Os Colchoneros, que utilizaram as redes sociais para postar provocações às reclamações rivais nos dias anteriores ao clássico, foram respondidos por Carlo Ancelotti, comandante merengue.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Revoltando com a atuação da arbitragem na derrota para o Espanyol, na rodada anterior da La liga, o Real Madrid enviou uma carta à RFEF (Real Federação de Futebol Espanhol) acusando a federação de perseguição, além de ter utilizado diversos outros meios para expressar protesto aos erros apontados na derrota no RCDE Stadium. O Atlético, por outro lado, afirmou que os Merengues utilizaram os veículos de comunicação do clube para pressionar os árbitros antes do duelo decisivo.

Na coletiva de imprensa anterior ao duelo, Ancelotti respondeu de forma irônica às postagens do rival e mandou um recado a Javier Tebas, presidente da La Liga.

continua após a publicidade

— Vou explicar o que fizemos na preparação dos jogos. Os que jogaram na Copa do Rei fizeram recuperação, ginástica e natação. O resto, trabalho de intensidade. E hoje, trabalho tático, mas não muito. Cerca de 10-15 minutos. Amanhã assistiremos a vídeos e eu falarei sobre as táticas para o jogo. E nada mais. A TV, esta noite, mas para relaxar um pouco. Foi o que fizemos.

— Este é um assunto que eu não gostaria de abordar antes de uma partida tão importante, mas Tebas tem que manter a calma porque ninguém perdeu a cabeça. Uma explicação foi simplesmente solicitada. Pelo que ouvi, ninguém está feliz, nem todos estão felizes porque todos acham que é um sistema que favorece o Madrid... e quando o Madrid quer mudar o sistema, todos são contra - afirmou o técnico.

continua após a publicidade

O italiano rebateu a mensagem colchonera de que, como parte da preparação para o clássico, o Real Madrid estava pressionando a arbitragem.

Real Madrid reclama da arbitragem antes de clássico contra o Atlético

O Real Madrid, revoltado com o que considera ser uma "perseguição" da arbitragem, enviou uma carta ao presidente da RFEF, Rafael Louzán, com cópia para o Conselho Superior do Desporto, com o tema "protesto formal contra o sistema de arbitragem". A atuação dos juízes na derrota contra o Espanyol foi caracterizada com "escandalosa", e o sistema de arbitragem, definido como "completamente desacreditado".

Em meio às reclamações e acusações de manipulação para prejudicar o Real Madrid, o clube cobrou que a federação lidere uma renovação no quadro de árbitros do país, e que considera o sistema espanhol "completamente falho". O clima nos corredores do Santiago Bernabéu era de incredulidade após o apito final de Muniz Ruiz no RCDE Stadium; Ancelotti, treinador da equipe, liderou as cobranças na coletiva de imprensa, ao julgar "inexplicável" a atitude do árbitro de não expulsar Carlos Romero. Segundo o AS, da Espanha, jogadores merengues assistiram ao lance pelo celular e se revoltaram.

Entrada perigosa de Carlos Romero em Kylian Mbappé (Foto: Reprodução/DAZN)

Presidente da La Liga acusa Real Madrid de ‘vitimização’

Após reunião com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o dirigente acusou o Real Madrid de ter uma atitude destrutiva em relação à competição, alegando que os Merengues utilizam esses protestos para se vitimizar.

— O Real Madrid é contra tudo. Quer prejudicar a competição, não apenas a comunidade de arbitragem. Construiu uma história exagerada de vitimização, fora de lugar e com o objetivo, na minha opinião, de prejudicar a competição. Na nota que publicaram outro dia ficou claro. Dizem que a competição é adulterada, toda uma questão que está fora de proporção. Perderam a cabeça - acusou Tebas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional