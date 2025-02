Harry Kane, do Bayern de Munique, é um dos principais atacantes do futebol mundial. O inglês está no futebol alemão desde 2023, após assinar por quatro temporadas com a equipe bávara. Contudo, o jornal "Bild", da Alemanha, revelou que o futuro do craque no clube é indefinido, por conta de fatores contratuais.

Governo do Congo se revolta com Arsenal, Bayern e PSG: 'Manchados de sangue'

Após 10 anos no Tottenham, da Inglaterra, Kane assinou com o Bayern de Munique por quatro anos, em transação que custou mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões) aos cofres bávaros. O centroavante é a contratação mais cara da história da Bundesliga.

No entanto, há um fator contratual que pode mudar o futuro de Kane a qualquer momento: a multa rescisória. Na janela de transferências do verão europeu, realizada entre os meses de julho e agosto de 2025, o inglês tem uma cláusula no valor de 80 milhões de euros para sair do clube. No período seguinte de negociações, caracterizado como a janela de transferências de inverno, o montante cai para 65 milhões de euros.

Dessa maneira, Kane é observado pelos principais clubes do futebol europeu como um possível nome, visto que a transação seria facilitada pelo valor decrescente da multa rescisória. O astro ainda segue em busca do seu primeiro título na carreira.

Carreira de Kane por Tottenham e Bayern

No Tottenham, Kane disputou 435 jogos e anotou 280 gols, além de 61 assistências, sendo o jogador com mais gols na história do clube. O inglês é o segundo maior artilheiro da história da Premier League, com 213 bolas na rede na competição, atrás apenas de Alan Shearer, que balançou as redes 260 vezes.

Com a camisa do Bayern, Kane participou de 72 partidas em duas temporadas e meia, com 70 gols e 22 assistências. Na temporada 2024/25, ele tem 26 bolas na redes e 10 passes para gol em 27 jogos.

