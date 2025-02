O Inter Miami, time de Lionel Messi nas MLS, está buscando abrir novos mercados na América do Sul. Jorge Mas, dono da franquia, viajou à Argentina para conversar com o presidente da Argentina, Javier Milei, sobre possíveis investimentos no país.

Quem é o dono do Inter Miami?

Jorge Mas é um bilionário americano nascido em Miami, na Flórida, cuja origem familiar é cubana. Segundo a Revista Forbes, em 2023, a fortuna do empresário é avaliada em US$ 1,3 bilhão, aproximadamente R$ 6,5 bilhões na cotação atual. O ramo de negócios do magnata é nas áreas de engenharia, infraestrutura, energia e comunicações.

No futebol, Mas é dono do Real Zaragoza, clube da segunda divisão do futebol espanhol, desde 2022. Ao lado do ex-jogador David Beckham, o empresário proprietário do Inter Miami desde a fundação. No clube norte-americano, o elenco conta com sete jogadores argentinos, incluindo Lionel Messi, além do técnico Javier Mascherano e sua comissão técnica.

SAFs no futebol argentino

Ao contrário do Brasil, os times argentinos não podem existir como clubes-empresas. A lei não permite, mas um decreto do presidente Javier Milei ficou próximo de mudar a situação no país. O caso, por sua vez, não é simples e envolve a AFA (Associação do Futebol Argentino).

A entidade máxima do futebol na Argentina não apoia o formato de investimento externo, assim como a maioria dos clubes, como confirmado em votação unânime contra o modelo, realizada em novembro de 2023. Na ocasião, todos os 45 presentes defenderam o modelo de associação civil.

