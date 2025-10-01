Enzo Maresca manda recado após expulsão de João Pedro; veja
Atacante brasileiro levou o vermelho em jogo do Chelsea na Champions League
João Pedro foi expulso na vitória do Chelsea contra o Benfica pela Champions League na última quarta-feira (30) e o treinador Enzo Maresca mandou um recado aos seus jogadores pela série de cartões vermelhos: três em quatro jogos. Ao comparar com as expulsões anteriores, Maresca classificou a do brasileiro como "ação perigosa".
João Pedro foi expulso por um segundo cartão amarelo nos acréscimos do duelo com o Benfica, apesar de ter entrado em campo apenas no segundo tempo. O brasileiro se tornou o terceiro jogador do Chelsea a ser expulso em quatro jogos, depois do goleiro Robert Sanchez, contra o Manchester United, e o zagueiro Trevoh Chalobah, diante do Brighton. Maresca falou sobre a sequência negativa:
"Infelizmente é outro cartão vermelho que poderíamos evitar", começou por dizer o treinador.
"Sánchez não foi por uma má ação, é só porque ele queria evitar o gol. Chalobah também queria defender o gol. E hoje à noite acho que para o segundo cartão amarelo, João nem tocou no outro jogador, mas a dinâmica da ação é perigosa [...] "Às vezes é melhor sofrer o gol ou a chance porque aí são onze contra onze e você tem mais minutos de jogo", afirmou o treinador do Chelsea.
Maresca também revelou lesão de Andrey
Durante a coletiva, Enzo Maresca também foi perguntado sobre Andrey Santos, que não esteve nem entre os relacionados do Chelsea para enfrentar o Benfica. Assim, o treinador italiano relevou que o meio-campista está lesionado e ficará fora até o fim da Data Fifa. Com a contusão, o jogador perderá o duelo contra o Liverpool, no domingo (4), e ficou ausente da convocação da seleção brasileira.
