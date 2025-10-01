Julian Álvarez se pronuncia sobre interesse do Barcelona

Diante dos rumores que ligam Julian Álvarez ao Barcelona, o atacante resolveu falar sobre o assunto após a vitória do Atlético de Madrid contra o Eintracht Frankfurt, na última terça-feira (30), pela Champions League. Apesar de não ter sido incisivo, Julian afirmou estar focado em seu clube atual e a melhorar a cada dia. Vale ressaltar que o "Diario Sport" avançou com a informação recente de que o argentino é o alvo prioritário dos Blaugranas para substituir Robert Lewandowski.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Estou tranquilo quanto a isto. Sempre falam à respeito. Ano passado disseram as mesmas coisas que estão dizendo atualmente sobre a minha saída [...] A temporada está apenas começando e meu foco é melhorar a cada dia, dar o meu melhor pelo clube, ajudar meus companheiros e vencer aqui. Esse é o único pensamento que tenho. O que é dito nas redes sociais está além da minha compreensão", afirmou o atacante do Atleti.

continua após a publicidade

De acordo com o jornal catalão, Julian tem uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões) em seu contrato e o Atlético de Madrid exigirá, pelo menos, 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para se desfazer dele, tornando o acordo praticamente impossível para o Barcelona. Portanto, o Barça pode recorrer a opções alternativas.

Julian Alvarez antes do jogo do Atlético de Madrid contra o Frankfurt (Foto: Javier Soriano / AFP)

Contrato longo e desempenho de estrela no Atleti

Com contrato até 2030 com os Colchoneros, Julian Álvarez está em grande forma desde meados da última temporada, a qual terminou com 29 gols e oito assistências em todas as competições. Em 2025/26 o argentino não baixou o ritmo, com sete bolas nas redes e outros três passes para gols em oito partidas. Os ótimos números e a postura de líder técnico no Atleti justificam o interesse do Barcelona.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.