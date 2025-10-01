menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Julian Álvarez se pronuncia sobre interesse do Barcelona

Atacante tem sido apontado como substituto de Lewandowski nos Culés

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
19:14
Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)
imagem cameraJulian Álvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Julian Álvarez comentou rumores sobre transferência para o Barcelona após vitória do Atlético de Madrid.
Ele reafirmou seu foco no clube atual e sua melhoria contínua.
O Barcelona considera Álvarez como substituto para Lewandowski, mas enfrentaria dificuldades financeiras.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Diante dos rumores que ligam Julian Álvarez ao Barcelona, o atacante resolveu falar sobre o assunto após a vitória do Atlético de Madrid contra o Eintracht Frankfurt, na última terça-feira (30), pela Champions League. Apesar de não ter sido incisivo, Julian afirmou estar focado em seu clube atual e a melhorar a cada dia. Vale ressaltar que o "Diario Sport" avançou com a informação recente de que o argentino é o alvo prioritário dos Blaugranas para substituir Robert Lewandowski.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Estou tranquilo quanto a isto. Sempre falam à respeito. Ano passado disseram as mesmas coisas que estão dizendo atualmente sobre a minha saída [...] A temporada está apenas começando e meu foco é melhorar a cada dia, dar o meu melhor pelo clube, ajudar meus companheiros e vencer aqui. Esse é o único pensamento que tenho. O que é dito nas redes sociais está além da minha compreensão", afirmou o atacante do Atleti.

continua após a publicidade

De acordo com o jornal catalão, Julian tem uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões) em seu contrato e o Atlético de Madrid exigirá, pelo menos, 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para se desfazer dele, tornando o acordo praticamente impossível para o Barcelona. Portanto, o Barça pode recorrer a opções alternativas.

Julian Alvarez antes do jogo do Atlético de Madrid contra o Frankfurt (Foto: Javier Soriano / AFP)
Julian Alvarez antes do jogo do Atlético de Madrid contra o Frankfurt (Foto: Javier Soriano / AFP)

Contrato longo e desempenho de estrela no Atleti

Com contrato até 2030 com os Colchoneros, Julian Álvarez está em grande forma desde meados da última temporada, a qual terminou com 29 gols e oito assistências em todas as competições. Em 2025/26 o argentino não baixou o ritmo, com sete bolas nas redes e outros três passes para gols em oito partidas. Os ótimos números e a postura de líder técnico no Atleti justificam o interesse do Barcelona.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias