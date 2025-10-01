Hansi-Flick admite distância do Barcelona para o PSG: ‘Decepcionados’

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick admitiu haver uma distância entre sua equipe e o PSG após derrota na Champions League. Em coletiva, o treinador admitiu que os culés não estiveram em sua melhor versão, mas vê o rival superior.

- Hoje não acho que podemos dizer que estamos no mesmo nível, mas acredito na minha equipe e hoje não mostramos o nosso melhor. Estamos muito decepcionados, e isso é compreensível porque queríamos mostrar um desempenho melhor hoje.

Hansi-Flick crê que o PSG mereceu a vitória sobre o Barcelona, mas pediu mais atenção aos seus jogadores. O comandante não ficou satisfeito com a postura defensiva de sua equipe, principalmente no segundo tempo.

- Após 35 minutos, o PSG controlou melhor a partida. Não acho que jogamos da nossa melhor forma. Eles mereceram vencer. Quando você defende um empate por 1 a 1, tem que jogar com mais inteligência no final do jogo, e isso não aconteceu. Eles marcaram na gente em uma transição. Temos que ser mais estruturados e cobrir todos os espaços.

No domingo (5), o Barcelona visita o Sevilla, pela 8ª rodada da La Liga, às 11h15 (de Brasília). A equipe de Hansi-Flick volta a jogar pela Champions League contra o Olympiacos, no dia 21 de outubro.

Situações de Barcelona e PSG na Champions

Com a derrota, o Barcelona estacionou nos três pontos e ocupa apenas a 16ª colocação na fase de liga da Champions League. Por outro lado, o PSG segue com 100% de aproveitamento e está na 3ª colocação.

