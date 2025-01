Empresário processa o Corinthians e cobra R$ 78 milhões

O empresário Giuliano Bertolucci está cobrando R$ 78 milhões do Corinthians na Justiça. Um dos agentes mais influentes do futebol brasileiro, ele entrou com cinco processos contra o clube alvinegro, relacionados a negociações realizadas durante as últimas gestões do Timão.

No total, o valor cobrado é de R$ 78.212.245,00. A dívida está dividida entre negociações envolvendo os jogadores Ramiro, Jô, Douglas Augusto, Léo Santos, Paulinho e Matheuzinho, que ainda defende o Corinthians.

A informação foi divulgada pelo colunista Anselmo Góis, no jornal O Globo. Parte da dívida, cerca de R$ 24 milhões, refere-se a empréstimos realizados pelo empresário ao Corinthians. O valor inicial, de R$ 6 milhões, aumentou devido à incidência de juros.

O maior valor relacionado a negociações de jogadores envolve o volante Ramiro, contratado durante a gestão de Andrés Sanchez, em 2019. Inicialmente, os direitos econômicos do atleta custaram R$ 26,4 milhões. Com a aplicação de juros, o débito chegou a R$ 43,2 milhões.

O empresário também participou das intermediações das contratações de Jô, Douglas Augusto e Léo Santos, realizadas na gestão de Andrés Sanchez. O valor total dessas negociações era de R$ 3,82 milhões, mas aumentou para R$ 6,25 milhões devido aos juros.

Paulinho, ídolo do Timão, retornou ao clube em 2022, e Giuliano Bertolucci também foi responsável pela intermediação de sua contratação. O valor inicial da operação foi de R$ 2,8 milhões, e a dívida atual é de R$ 3,72 milhões com o acréscimo de juros.

A dívida mais recente do Corinthians com o empresário refere-se à contratação do lateral-direito Matheuzinho, realizada no último ano. Vindo do Flamengo, Bertolucci cobra uma comissão de R$ 322,4 mil pela transação.