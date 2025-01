Corinthians confirma atraso salarial e aponta fluxo de caixa como justificativa

O Corinthians não realizou o pagamento dos salários de janeiro dos jogadores e da comissão técnica, que deveriam ter sido quitados até o quinto dia útil deste mês. O clube alvinegro reconhece a pendência e trabalha com a intenção de regularizar os débitos até a próxima semana.

A informação foi noticiada pelo "Ge". A diretoria do Corinthians justifica o atraso pela mudança no fluxo de receitas de virada do ano e espera uma entrada de novas receitas desta temporada, como a primeira parcela da LFU (Liga Forte União), pela receita de transmissão do Campeonato Brasileiro deste ano.

No último ano, o Corinthians conseguiu gerenciar os atrasos salariais ao longo da temporada, algo que se tornou uma bandeira de Augusto Melo na defesa de sua gestão. No final do ano, os jogadores se mobilizaram para apoiar o presidente contra o impeachment, destacando, entre os argumentos apresentados, o compromisso com os pagamentos em dia.

Os débitos pendentes são apenas referentes aos atletas e à comissão técnica do futebol. Os salários dos funcionários do clube foram pagos na última quarta-feira (8). A direção também pretende antecipar os direitos de imagem do elenco.

Augusto Melo defende que o Timão voltou a pagar salários em dia durante a última temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Próximo compromisso do Corinthians

Em meio aos problemas financeiros, o elenco do Timão se prepara para a disputa do Campeonato Paulista. Na terça-feira (7), os jogadores se reapresentaram no CT Joaquim Grava, onde ficarão concentrados até domingo (11). A primeira partida do clube alvinegro na temporada será na próxima quinta-feira (16), contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.