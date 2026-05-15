Jorge Jesus deixará o Al-Nassr ao fim da temporada, dizem jornais

O ciclo de Jorge Jesus no comando do Al-Nassr está com os dias contados. Segundo os jornais portugueses "A Bola" e "Record", o técnico português comunicou oficialmente à diretoria do clube da Arábia Saudita que não tem a intenção de renovar o seu contrato, que se encerra no dia 30 de junho, e deixará a equipe ao final da atual temporada.

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De acordo com as informações divulgadas pela imprensa portuguesa, o treinador ex-Flamengo já informou o CEO do Al-Nassr, José Semedo, e o diretor-desportivo, Simão Coutinho, sobre a sua decisão irreversível de saída. Jorge Jesus chegou ao Al-Nassr em julho do ano passado, após uma passagem de duas temporadas pelo rival Al-Hilal, e assinou um vínculo de apenas um ano.

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Antes de se despedir, Jorge Jesus trabalha para garantir um final de temporada vitorioso para o time liderado por Cristiano Ronaldo. O treinador tem apenas dois compromissos restantes no calendário para tentar assegurar uma dobradinha de títulos.

Neste sábado (16), o Al-Nassr disputa a grande decisão da AFC Champions League Two (Liga dos Campeões 2 da Ásia) contra o Gamba Osaka, do Japão. Além disso, a equipe está muito próxima de conquistar o Campeonato Saudita. O time lidera a Saudi Pro League com 83 pontos — cinco de vantagem sobre o Al-Hilal, que tem um jogo a menos —, e depende apenas de suas próprias forças na última rodada contra o Damac para levantar o troféu nacional.

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Jorge Jesus foi anunciado pelo Al-Nasser (Foto: Reprodução/X)

Futuro na seleção?

Sobre o próximo passo na carreira, duas frentes ganham força nos bastidores. Segundo apuração da "ESPN", a grande ambição de Jorge Jesus no momento é assumir o comando da seleção de Portugal após a Copa do Mundo que se aproxima.

O atual treinador da equipe nacional, o espanhol Roberto Martínez, tem indicativos de que deixará o cargo após a Copa de 2026. Aos 71 anos, Jorge Jesus sonha em disputar uma Copa do Mundo e vê a oportunidade de guiar Portugal no ciclo para 2030 como o cenário ideal. O caminho ficou ainda mais livre com a provável ida de José Mourinho, outro forte candidato ao posto, do Benfica para o Real Madrid.

Jorge Jesus beija Cristiano Ronaldo após vitória do Al-Nassr (Foto: Wun Suen/AFP)

Qual é o salário de Jorge Jesus?

O treinador português possui um dos maiores salários do futebol mundial ao receber 7 milhões de dólares por temporada, cerca de R$ 39 milhões. Antes do Al-Nassr, Jesus foi treinador do Al-Hilal, onde recebia R$ 78 milhões anuais.

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