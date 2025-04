Manchester United x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo MUT MCY 31ª rodada Premier League Data e Hora domingo, 6 de abril de 2025, às 12h30 (de Brasília) Local Old Trafford, em Manchester, Inglaterra Árbitro Onde assistir

No clássico de Manchester, United e City medem forças neste domingo (6), às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford. O confronto é válido pela 31ª rodada da Premier League e terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Faltando nove rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o United busca alcançar a primeira metade da tabela. O clube se encontra na 13ª colocação, com 37 pontos, e já não tem esperanças de assegurar uma vaga para as competições continentais.

O Manchester City, por outro lado, luta por uma posição entre os quatro primeiros. Atualmente, o time de Pep Guardiola está na 5ª posição, com um ponto a menos que o Chelsea, atual 4ª colocado. No entanto, longe da primeira colocação e fora da Champions League, o clube não conseguiu atingir as expectativas na temporada 2024/25.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED X MANCHESTER CITY

RODADA 31 - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; Yoro, De Ligt e Mazraoui; Diogo Dalot, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Garnacho, Bruno Fernandes e Zirkzee.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico González, Gündogan e Bernardo Silva; Savinho, Marmoush e Doku.