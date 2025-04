Bruno Fernandes é o melhor do mês na Premier League e alcança recorde de lendas

Bruno Fernandes foi eleito o Jogador do Mês de março da Premier League, após uma sequência de boas atuações pelo Manchester United. Aos 29 anos, o meio-campista português vive grande fase e alcançou uma marca histórica ao conquistar o prêmio pela quinta vez na carreira, igualando lendas como Wayne Rooney e Robin van Persie no terceiro lugar do ranking de maiores vencedores da premiação.

Bruno Fernandes em março na Premier League

2 jogos (2 titular) 2 gols 2 assistências 45 minutos para participar de gol 7 passes decisivos 4/7 finalizações no gol 1 drible certo 6 desarmes Nota Sofascore 8.55

Capitão dos Red Devils, Fernandes foi decisivo nos jogos do mês e participou diretamente dos quatro gols da equipe. Ele marcou um golaço de falta no empate por 1 a 1 com o Arsenal e, na sequência, brilhou com duas assistências e um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Leicester City. Com os passes, o camisa 8 também chegou a 50 assistências na Premier League.

Essa é a primeira vez desde dezembro de 2020 que o português leva o prêmio. Desde que chegou ao United, em janeiro de 2020, Fernandes acumula oito prêmios mensais: cinco como Jogador do Mês e três como autor do Gol do Mês.

Na lista histórica da Premier League, ele está agora atrás de Steven Gerrard e Cristiano Ronaldo, que tem seis, e de Harry Kane, Sergio Agüero e Mohamed Salah, que possuem sete prêmios cada.

A escolha do vencedor é feita por meio de votação popular no site da EA SPORTS, combinada com os votos de um painel de especialistas.

Desempenho de Bruno Fernandes na Premier League 2024-25

29 jogos (29 titular) 8 gols 9 assistências 145 minutos para participar de gol 72 passes decisivos 12 grandes chances criadas 26/78 finalizações no gol 22 dribles certos 68 desarmes Nota Sofascore 7.58