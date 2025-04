Por onde anda Dwight Yorke, ex-atacante de Manchester United?

Dwight Yorke foi um dos atacantes mais carismáticos e decisivos do futebol inglês nos anos 1990 e início dos 2000. Com sorriso constante, presença de área, boa técnica e faro de gol, o trinitário viveu o auge da carreira no Manchester United, onde foi peça fundamental no inesquecível time campeão da tríplice coroa em 1999 — Premier League, FA Cup e UEFA Champions League. Ao lado de Andy Cole, formou uma das duplas de ataque mais temidas da Europa. O Lance! te conta por onde anda Dwight Yorke.

Natural de Canaan, em Trinidad e Tobago, Yorke foi descoberto por olheiros do Aston Villa, clube que o levou ao futebol inglês ainda jovem. Após quase uma década nos Villains, tornou-se ídolo do clube e ganhou notoriedade que o levou a Old Trafford em 1998. Pela seleção trinitária, foi capitão e principal nome da equipe que disputou a primeira (e única) Copa do Mundo da história do país, em 2006.

Mas e depois da aposentadoria? Por onde anda Dwight Yorke?

Desde que pendurou as chuteiras, em 2010, Dwight Yorke manteve-se ativo no futebol, mas fora das quatro linhas. Exerceu cargos de comentarista esportivo em emissoras como Sky Sports e atuou como embaixador do Manchester United em ações promocionais e sociais. Entre 2021 e 2022, Yorke se preparou para uma nova fase na carreira: a de treinador. Ele concluiu os cursos da UEFA Pro Licence e passou a buscar oportunidades no comando técnico.

Em 2022, recebeu sua primeira grande chance como técnico do Macarthur FC, clube da A-League australiana. Em sua breve passagem pelo clube, conquistou a Australia Cup de forma invicta. Apesar da conquista, deixou o cargo após desentendimentos com a diretoria, retornando à função de comentarista esportivo.

Atualmente, Yorke segue envolvido com o futebol e, de tempos em tempos, participa de amistosos com lendas do Manchester United e eventos beneficentes. Também atua como auxiliar técnico da seleção de Trinidad e Tobago, ajudando a desenvolver o futebol no Caribe.

Clubes por onde Dwight Yorke passou

Ao longo de sua carreira, Dwight Yorke defendeu sete clubes e marcou época principalmente no futebol inglês. Veja os clubes onde atuou:

Aston Villa (1989–1998) – 284 jogos / 97 gols Manchester United (1998–2002) – 152 jogos / 66 gols Blackburn Rovers (2002–2004) – 60 jogos / 12 gols Birmingham City (2004–2005) – 13 jogos / 2 gols Sydney FC (2005–2006) – 21 jogos / 7 gols Sunderland (2006–2009) – 59 jogos / 6 gols Tobago United (2009–2010) – Não chegou a atuar em jogos oficiais

Pela seleção de Trinidad e Tobago, foram 74 jogos e 19 gols marcados, além da histórica participação na Copa do Mundo de 2006.

Yorke e o Manchester United: o auge da carreira

Dwight Yorke chegou ao Manchester United em 1998 e rapidamente se tornou peça-chave na engrenagem montada por Sir Alex Ferguson. Em sua temporada de estreia, foi o artilheiro da Premier League e da Champions League, além de eleito Jogador do Ano do clube. Com 29 gols na temporada, foi fundamental na conquista da tríplice coroa em 1999 — um feito até então inédito para clubes ingleses.

O entrosamento com Andy Cole era impressionante. A dupla combinava movimentação, força, técnica e faro de gol, fazendo do ataque dos Red Devils um verdadeiro pesadelo para os adversários. Entre 1998 e 2002, Yorke conquistou três Premier Leagues, uma FA Cup, uma Champions League, uma Copa Intercontinental e uma Supercopa da Inglaterra.

Curiosidades e vida pessoal

Conhecido como “The Smiling Assassin” (O Assassino Sorridente), Yorke chamava atenção pela alegria em campo. Fora dele, viveu momentos polêmicos, como o conturbado relacionamento com a modelo Katie Price. Em 2001, foi homenageado em seu país com a inauguração do Dwight Yorke Stadium, localizado na cidade de Bacolet.

Dwight Yorke pode ter deixado os gramados, mas seu legado como ídolo do futebol inglês e lenda caribenha continua vivo. Com carisma, talento e conquistas, ele marcou seu nome na história e segue sendo referência para novas gerações em Trinidad e Tobago.