Chelsea tenta roubar joia do Manchester United e preocupa técnico

Alejandro Garnacho vem se destacando no cenário do futebol europeu, e seu futuro está cada vez mais em evidência. Atualmente no Manchester United, o atacante argentino despertou o interesse de gigantes do continente, sendo Napoli e Chelsea os principais nomes. Segundo a imprensa inglesa, o clube de Londres já prepara uma oferta para apresentar ao rival.

O técnico Ruben Amorim enfatizou a importância de Garnacho e afirmou, nesta quinta-feira (25), que "tudo pode acontecer" em relação ao futuro do jogador.

- Não sei o que pode acontecer até a janela (de transferências) fechar. Tudo pode acontecer. Estou focado nas nossas partidas, ele está aqui e é jogador do Manchester United. Foi muito importante para nós hoje e vamos ver nos próximos dias - afirmou Amorim após a vitória do United sobre o Rangers por 2 a 1, pela Liga Europa.

De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", os agentes de Garnacho, Carlos Cambeiro e Quique de Lucas, estiveram em Stamford Bridge na última segunda e assistiram à vitória do Chelsea sobre o Wolverhampton por 3 a 1, pela Premier League. A movimentação reforça os rumores sobre uma negociação avançada.

Enquanto o Napoli teve uma oferta de 50 milhões de euros (R$ 312 milhões) recusada, o Chelsea trabalha para fechar o negócio com uma proposta de 60 milhões de euros (R$ 372 milhões) acrescida de bônus por desempenho.

