A vitória do Manchester United sob o Ranges, por 2 a 1, na última quinta-feira (23), pela Europa League, teve uma briga entre torcedores dos dois clubes. O fato começou nas arquibancadas do Old Trafford e se estendeu para as ruas do entorno do estádio.

De acordo com o relatório da polícia local, 39 pessoas foram presos no conflito. Testemunhas apontaram que a briga teria começado por conta da presença de alguns torcedores do Rangers no setor da torcida do Manchester United. As autoridades estimam que cerca de quatro mil escoceses realizaram determinado ato.

As ocorrências começaram por volta das 18h, do horário local, duas horas antes do início da partida. O conflito se estendeu para as arquibancadas e posteriormente continuou nos arredores do Old Trafford. Alguns presentes relataram a confusão nas redes sociais.

Manchester United x Rangers

Em campo, mesmo com dificuldades para matar o jogo, o Manchester United venceu o Rangers, por 2 a 1, pela sétima e penúltima rodada da Fase de Liga da Europa League. Os gols do clube inglês foram marcados pelo goleiro Butland - contra - e Bruno Fernandes, enquanto os visitantes descontaram com o camisa 9 Dessers.

Com o resultado, o United se estabeleceu na quarta colocação da Liga Europa, com 15 pontos, e está parcialmente garantido com a vaga direta às oitavas de final da competição. Com 11 pontos, o Rangers ocupa o 11º lugar e tenta a vaga pelos playoffs.

