United libera brasileiro para viajar à Espanha e fechar com o Betis

Antony se juntará em breve ao Betis por empréstimo do Manchester United. O acordo, que não inclui opção de compra, estabelece que o jogador brasileiro permanecerá no clube até 30 de junho. A negociação foi finalizada no último fim de semana. No entanto, na terça-feira (21), os agentes do jogador foram até Sevilla, para realizar a troca dos documentos oficiais do empréstimo.

O Manchester United liberou Antony para viajar a Sevilla, onde ele realizará os exames médicos antes de assinar o contrato e se integrar ao elenco dirigido por Manuel Pellegrini. O Betis arcará com uma parte proporcional do salário do jogador, estimada em menos de dois milhões de euros.

Além disso, o clube inglês receberá bônus por objetivos relacionados à classificação para a Champions League ou a UEFA Europa League e uma penalização econômica está prevista caso Antony não atinja um número mínimo de partidas.

A Direção Esportiva do Betis, liderada por Manu Fajardo, destacou-se em meio a ofertas de outros times, incluindo alguns da LaLiga, para assegurar os serviços do atacante. Antony, transferido do Ajax para o Manchester United por 95 milhões de euros no verão de 2022, busca no Betis a oportunidade de recuperar seu protagonismo após uma passagem discreta pelo futebol inglês.



Para o Betis, a chegada de Antony representa uma valiosa adição ao ataque, oferecendo mais velocidade e opções de finalização. Sua presença permitirá a Pellegrini reorganizar o setor ofensivo, potencialmente movendo Jesús Rodríguez para a esquerda. Além de Antony, o Betis busca reforços para o ataque e a lateral-esquerda, com a saída de jogadores como Bakambu, Juanmi e Ricardo Rodríguez ainda em aberto.

