Mesmo sem Erik ten Hag como treinador, o Manchester United segue monitorando de perto a situação do meia Frenkie de Jong, do Barcelona. Alvo do clube nas últimas janelas, o meia pode receber nova grande proposta dos Diabos Vermelhos no próximo período de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Informações do jornal "El Nacional" indicam que o Manchester United prepara uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 310 milhões) para tentar convencer o Barcelona a negociar De Jong. O holandês tem contrato até junho de 2026.

continua após a publicidade

De Jong se tornou alvo do United em 2022, quando Ten Hag pediu para que a diretoria priorizasse sua contratação. O meia, porém, optou por seguir no Barcelona. Na época, alegou estar feliz no clube catalão, o qual também afirmou ser um sonho realizado e "nunca ter se arrependido de sua escolha".

Fato é que mesmo com todo o carinho, De Jong perdeu espaço ao longo da temporada no Barcelona. O holandês disputou um total de 29 partidas, sendo apenas 12 entre os titulares. Com dois marcados e uma assistência, acabou sendo superado na disputa por posição pelos jovens Gavi, Casadó e Pedri. Suas lesões também contribuem para sua falta de regularidade.

continua após a publicidade

➡️ Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (19/03/2025)

Além de negociar com o Barcelona por De Jong, o Manchester United promete grande investimento como um todo na próxima janela de transferências. Será a primeira pré-temporada que o técnico Rúben Amorim terá frente ao clube, que figura apenas a 13ª colocação na Premier League.

No setor de meio-campo, o United conta com nomes pontuais, como Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Christian Eriksen, Mason Mount e Casemiro, sendo este com futuro incerto no clube. Por conta de lesões, jovens da base são vistos com frequência na rotação, como é o caso de Toby Collyer.